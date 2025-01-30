「ROBOT魂＜SIDE MS＞ MS-14S シャア専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E.」（再販版）がAmazonにて16%オフで販売中シャアの新たな愛機が「ver. A.N.I.M.E.」シリーズで立体化
【「ROBOT魂＜SIDE MS＞ MS-14S シャア専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E.」（再販版）】
発売日：1月18日
参考価格：7,000円
セール価格：5,856円
【セット内容】
発売日：1月18日
参考価格：7,000円
セール価格：5,856円
Amazonにて、BANDAI SPIRITSから発売中のアクションフィギュア「ROBOT魂＜SIDE MS＞ MS-14S シャア専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E.」（再販版）が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から16%オフの5,856円。
本商品は、“赤い彗星”の異名を持つシャアの新たな愛機を「ver. A.N.I.M.E.」シリーズで立体化したアクションフィギュア。アニメフォルムを意識した造形と、圧倒的な可動を実現するギミックを搭載しており、ナギナタの回転エフェクトやバーニア、ビーム・ライフル発射エフェクト等各種のオプションパーツが付属する。
また本商品は、2018年8月発売の「ROBOT魂＜SIDE MS＞ YMS-15 ギャン ver. A.N.I.M.E.」（別売り）などと組み合わせることで劇中の名シーンを再現可能となっている。
【セット内容】
・本体
・交換用手首左右各4種
・ビーム・ナギナタグリップ3種
・ビーム・ナギナタエフェクト3種
・シールド
・手首格納デッキ
・ビーム・ライフル
・ビーム・ライフル発射エフェクト
・バーニアエフェクト×4
・肩切断ダメージパーツ
・ジョイント一式
(C)創通・サンライズ