【「ROBOT魂＜SIDE MS＞ MS-14S シャア専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E.」（再販版）】発売日：1月18日参考価格：7,000円セール価格：5,856円

Amazonにて、BANDAI SPIRITSから発売中のアクションフィギュア「ROBOT魂＜SIDE MS＞ MS-14S シャア専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E.」（再販版）が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から16%オフの5,856円。

本商品は、“赤い彗星”の異名を持つシャアの新たな愛機を「ver. A.N.I.M.E.」シリーズで立体化したアクションフィギュア。アニメフォルムを意識した造形と、圧倒的な可動を実現するギミックを搭載しており、ナギナタの回転エフェクトやバーニア、ビーム・ライフル発射エフェクト等各種のオプションパーツが付属する。

また本商品は、2018年8月発売の「ROBOT魂＜SIDE MS＞ YMS-15 ギャン ver. A.N.I.M.E.」（別売り）などと組み合わせることで劇中の名シーンを再現可能となっている。

【セット内容】

・本体

・交換用手首左右各4種

・ビーム・ナギナタグリップ3種

・ビーム・ナギナタエフェクト3種

・シールド

・手首格納デッキ

・ビーム・ライフル

・ビーム・ライフル発射エフェクト

・バーニアエフェクト×4

・肩切断ダメージパーツ

・ジョイント一式

(C)創通・サンライズ