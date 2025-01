by Stock CatalogMetaがドナルド・トランプ大統領のソーシャルメディアアカウントを停止させたことをめぐる2021年の裁判で、和解のためMetaがトランプ大統領に2500万ドル(約38億円)を支払うことに合意したことが報じられています。Exclusive | Meta to Pay $25 Million to Settle 2021 Trump Lawsuit - WSJ

https://www.wsj.com/us-news/law/trump-signs-agreement-calling-for-meta-to-pay-25-million-to-settle-suit-6f734c8cMeta agrees to pay Trump $25 million to settle lawsuit over Facebook and Instagram suspensions : NPRhttps://www.npr.org/2025/01/29/nx-s1-5279570/meta-trump-settlement-facebook-instagram-suspensionsMeta will pay $25 million to settle a lawsuit with Donald Trump over his 2021 Facebook suspensionhttps://www.engadget.com/social-media/meta-will-pay-25-million-to-settle-a-lawsuit-with-donald-trump-over-his-2021-facebook-suspension-234046291.html当時社名がFacebookだったMetaは2021年1月21日に、第1期目の任期中だったトランプ大統領のアカウントを停止し無期限の追放処分としました。背景には、1月6日に発生していた連邦議会議事堂襲撃事件で、トランプ大統領が「議事堂に向かおう」などと呼びかけて暴動を扇動したとの批判があります。Facebook・Twitch・Shopifyが突如トランプ大統領を無期限追放に - GIGAZINE退任後の2021年7月に、トランプ大統領はMetaを含むソーシャルメディア企業3社を訴えました。トランプ前大統領がFacebook・Twitter・YouTubeの3社を訴える - GIGAZINEアメリカの日刊経済紙・The Wall Street Journalは2025年1月29日に、自身をFacebookやInstagramから追放したのは憲法修正第1条などに違反しているとしてMetaを訴えていたトランプ大統領と和解するため、Metaが大統領に2500万ドルを支払うことに同意したと報じました。報道によると、訴訟は2024年11月のアメリカ大統領選挙後までほとんど動きがなかったとのこと。しかし、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが再選を決めたトランプ大統領の別荘であるマー・ア・ラゴを訪問したところ、夕食会の終わりごろにトランプ大統領が訴訟の話を持ち出し、「ザッカーバーグ氏を陣営に招き入れる前に訴訟を解決しなければならない」と発言したと、The Wall Street Journalは伝えています。今回、Metaが和解金を支払うことで合意したことにより、「ソーシャルメディアから大統領のアカウントを追放したのは『許しがたい検閲』である」としてトランプ大統領がMetaとザッカーバーグCEOを訴えていた2021年の訴訟は終結しました。この合意はトランプ大統領の勝利であり、和解金の支払いはMetaとザッカーバーグCEOがトランプ大統領に取り入るためにとった最新の措置であると位置づけられています。和解に先立ち、Metaは2025年1月に独立機関によるファクトチェックや多様性・公平性・包括性(DEI)プログラムを廃止していたほか、移民やLGBTをターゲットにした非人間的な投稿や中傷を禁止するコンテンツモデレーション基準を撤回していました。また、トランプ大統領の支持者でアメリカの格闘技団体・UFCのCEOでもあるダナ・ホワイト氏をMetaの役員に迎えています。Metaのマーク・ザッカーバーグが「表現の自由という原点に立ち返る」宣言、ファクトチェック機能をやめてコミュニティノート形態への移行を表明 - GIGAZINEこのような措置が功を奏したのか、トランプ大統領は選挙期間中にザッカーバーグCEOを刑務所に入れるとまで述べてていたものの、1月21日の大統領就任式に出席したザッカーバーグCEOは他の大手IT企業のCEOたちとともに目立つ席を与えられていました。2500万ドルの和解金のうち約2200万ドル(約34億円)はトランプ大統領の大統領図書館の費用に充てられる予定です。