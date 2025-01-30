¡ÖÎ±ÃÖ¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÍèÅ¹¼Ô¤â¡Ä¡Ö´±ÊÛ¡×Ç¼Æþ£¶£³Ç¯¡¢¾®Ä®¿©Æ²¤¬µÙ¶È
¡¡Ä»À´½ðÆâ¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ë½Ð¤¹ÊÛÅö¡Ö´±ÊÛ¡×¤ò¿Æ»Ò¤ÇÌó£¶£³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¼¤á¤Æ¤¤¿º´²ì¸©Ä»À´»ÔµþÄ®¤Î»Å½Ð¤·ÊÛÅöÅ¹¡Ö¾®Ä®¿©Æ²¡×¤ÎóîÆ£ÍÎÈþ¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ë¡¢Æ±½ð¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Þ¤Ç°ìÆü¤âµÙ¤Þ¤º´±ÊÛ¤òºî¤êÂ³¤±¡¢¸½ºß¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áµÙ¶ÈÃæ¤ÎóîÆ£¤µ¤ó¡£²óÉü¸å¤Ë¤ÏÅ¹¤È´±ÊÛºî¤ê¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½ïÊý¿µÆóÏº¡Ë
¡¡óîÆ£¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ï£Ê£ÒÄ»À´±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀïÁ°¤ÎÁÄÉãÊì¤Îº¢¤Ë±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸øÈñ¤ÇÏÅ¤¦´±ÊÛ¤Î¶È¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤ÎÕé¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÂå¤À¤Ã¤¿£±£¹£¶£±Ç¯¡£Õé¤µ¤ó¤ÎÂ¾³¦¸å¤ÏÊì¤Î¥µ¥Ä¥ß¤µ¤ó¡ÊÆ±¡Ë¤¬Â³¤±¡¢£²£°£°£³Ç¯¤ËóîÆ£¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£´±ÊÛ¤ÎÇ¼Æþ¤ÏÉã¤ÎÂå¤«¤éÌó£¶£³Ç¯¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤âÌó£²£±Ç¯Â³¤¤¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤µ¤ó¤¬Ç¼Æþ¤·¤Æ¤¤¿´±ÊÛ¤ÏÄ«ÃëÈÕ¤Î£±Æü£³¿©¡£Ä«¤Ï¤ß¤½½Á¤ò¤Ä¤±¡¢Ãë¤¬µûÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤éÌë¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿Í½»»Æâ¤Ç£±Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¸¥Î©¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¤¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤ª¤«¤æ¤òºî¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÀµ·îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È»¨¼Ñ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤ÏóîÆ£¤µ¤ó¤¬£±¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¡£¸áÁ°£³»þ¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Æ±£¶»þÁ°¤Ë¤ÏÄ«¿©¤òÆÏ¤±¤ë¡£Ãë¤ÎÇÛÃ£¤Ï¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤ËÇ¤¤»¡¢Í¼¿©¤Ï¤Þ¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤¬¸á¸å£´»þº¢¤ËÇ¼¤á¤¿¡£ÂæÉ÷¤äÀÑÀã¤È¤¤¤Ã¤¿°Å·¸õ¤ÎºÝ¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£²£³Ç¯£³·î¤Ë¥µ¥Ä¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÄÌÌë¤äÁòµ·¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ´±ÊÛ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¶ì¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤¬Íè¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï´±ÊÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¹¤Î±Ä¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¼«Èñ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¡Ö¼«ÊÛ¡×¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤äÍñ¾Æ¤¡¢½ð°÷¤é¤Î½ÐÁ°¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¡ÖÎ±ÃÖ¾ì¤Ç¿©¤Ù¤¿¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ËÊÛÅö¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¹¤ÎµÙ¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢´±ÊÛ¤ÏÊÌ¶È¼Ô¤¬Ç¼Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£óîÆ£¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¾õ¤Ï£²£³Æü¡¢Æ±½ð¤ÇÈø·Á¸Æó½ðÄ¹¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢½ð°÷¤é¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü¡¢²¿¤òºî¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦óîÆ£¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®ÍÑ¤Î¾Ú¤·¤Ç¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÈÊì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤òÌá¤·¤ÆºÆ³«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£