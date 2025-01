コートヤード・バイ・マリオット名古屋の『星の王子様』コラボレーションアフタヌーンティーが、バレンタイン仕様で登場。

『星の王子様』のストーリーをモチーフにしたデザートにセイボリーも楽しめる、バレンタインシーズンだけの期間限定メニューです☆

コートヤード・バイ・マリオット名古屋『星の王子様』コラボレーションアフタヌーンティー

期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

時間:1部 午後12:00〜午後2:00、2部 午後2:30〜午後4:30 ※2時間入替制、事前予約要

料金:6,000円

場所:コートヤード・バイ・マリオット名古屋 The LOUNGE(1階)

予約:THE LOUNGE / コートヤード・バイ・マリオット名古屋 - TableCheck、052-228-2217(レストラン直通)

メニュー:

・あまおう苺のマカロン 星飾り

・カヌレとクッキツネ

・チョコかけ苺

・フロマージュブランのムース 小惑星B612

・バオバブのピスタチオムースタルト

・一輪のバラ

・プレーンスコーン

・ハートのルビーチョコレート ※2025年2月1日〜2月14日まで期間限定

・ココアクッキー ※2025年2月1日〜2月14日まで期間限定

・アランチーニ “星の王子さまの小惑星”

・うわばみ大食いバーガー

・ミネストローネ “黄昏時の流れ星”

※食材の入荷状況により、メニュー内容は変更になる場合があります

マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」が『星の王子様』とコラボレーションしたアフタヌーンティーを、バレンタイン仕様にして提供。

2025年2月1日〜2025年2月14日まで、ハートやチョコレートでデコレーションした期間限定のアフタヌーンティーを楽しめます!

『星の王子様』のストーリーをモチーフにした、パティシエ特製のデザートに加えてセイボリーも堪能できる内容。

期間中は「ハートのルビーチョコレート」と「ココアクッキー」が登場し、バレンタインらしさを演出します。

大切な人と過ごす、特別なひとときにぴったりなコラボレーションアフタヌーンティーです☆

ハートやチョコレートのデコレーションで、『星の王子様』コラボレーションアフタヌーンティーをバレンタイン仕様に演出。

コートヤード・バイ・マリオット名古屋の『星の王子様』コラボレーションアフタヌーンティーは、2025年2月1日から2月14日まで提供です!

