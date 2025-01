ウェスト2位のロケッツで主軸を務めるアルペレン・シェングンが通算4000得点を突破

1月29日(現地時間28日)。ヒューストン・ロケッツは、敵地ステイトファーム・アリーナでアトランタ・ホークスを100-96で下して連勝を4へ伸ばし、ウェスタン・カンファレンス2位の32勝14敗とした。

この試合、ロケッツではジェイレン・グリーンがゲームハイの25得点に7リバウンド2スティール、アルペレン・シェングンが18得点10リバウンド、ジェイショーン・テイトが16得点4スティール、アメン・トンプソンが11得点5リバウンド3アシスト3スティール、ディロン・ブルックスが11得点をマーク。

リーグ7位タイとなる28度目のダブルダブルを残したシェングンは、レギュラーシーズン通算256試合目で4012得点に到達。22歳のビッグマン(211センチ106キロ)は、通算4012得点(平均15.7得点)、2137リバウンド(同8.3本)、1019アシスト(同4.0本)を残している。

これでシェングンは、キャリア最初の256試合以内で通算4000得点、2000リバウンド、1000アシストをクリアしたNBA史上16人目の選手となった。

キャリア4年目の今シーズン。ロケッツの先発センターは全46試合に出場し、平均19.1得点10.4リバウンド5.0アシスト1.3スティールを残し、ウェスト上位チームで主軸を務めている。

📣 Shoutout to Alperen Sengun on 4,000 career points!

He's only the 16th player in NBA history with 4K points, 2K rebounds and 1K assists within the first 256 games of a career! 🚀 pic.twitter.com/90ap00gXD4

- Houston Rockets (@HoustonRockets) January 29, 2025