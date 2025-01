3月20日、5月1日に2部作連続公開される『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』の追加キャストとして、菅井友香、石野真子、宮崎吐夢、大和田伸也、丸山礼、美山加恋、深尾あむ、大倉空人、瀬名くれあの出演が発表された。

本作は、2018年からLINEマンガで連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得し、2021年の女性編年間ランキング第1位となった、yaongyi(ヤオンイ)のWEBマンガ『女神降臨』を実写映画化するラブコメディ。原作をベースに、映画では日本オリジナルの要素を入れ、メイクで人生を切り開いた女子高校生が、大人になるまでの“恋”と“夢”を追いかける9年間の成長を描く。

監督を務めるのは、映画『チーム・バチスタFINALケルベロスの肖像』などの星野和成。脚本は、「第30回フジテレビヤングシナリオ大賞」を史上最年少の14歳で受賞し、現役大学生でもある鈴木すみれが手がける。

誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密“トップシークレット”をもつ主人公・谷川麗奈をラブコメディ初挑戦のKōki,、そんな麗奈を奪い合う同級生の神田俊と五十嵐悠を渡邊圭祐と綱啓永がそれぞれ演じる。

菅井が演じるのは、Kōki,演じる麗奈の同級生であり、俊(渡邊圭祐)の幼なじみでもある川島愛美。密かに想いを寄せる俊と急接近していく麗奈を警戒し、過激な恋のライバルと化していく。かねてより原作WEBマンガの熱烈なファンでもあったという菅井。自身が演じる愛美について「好きな人への想いが高じて大胆な行動に出てしまう『自称・女王』の姿に、観てくださる皆さまがゾクゾクしていただけたら嬉しいです!」とアピールした。菅井が研究を重ねたという役作りで生み出した、愛美のチャームポイントである“泣きぼくろ”メイクも注目ポイント。「個人的にはこれが最初で最後(かもしれない)となる学園映画での生徒役。この貴重な機会を一瞬一瞬噛み締めながら、大切に演じました」と愛と気合溢れるメッセージを寄せた。

麗奈の高校の同級生で、親友となる真島望帆役を美山が、同じく隈原藍里役を深尾が演じる。2人は、転校してきた“女神”の麗奈を崇拝しながらも親友として近くで支え、とある麗奈のピンチに一緒に立ち向かうことに……。

また、麗奈を温かく見守る個性派な姉・谷川麗美役を丸山、年齢にそぐわない達観っぷりで麗奈に見事なツッコミを入れまくる弟・谷川麗央役を原因は自分にある。のメンバーとしても活躍する大倉がそれぞれ演じる。そして、麗奈の母・真奈役で石野、父・寿史役で宮崎が出演する。さらに、歌手を夢見る情熱的な御曹司・悠(綱啓永)の妹であり、麗奈とも関わっていくことになる・五十嵐りん役を瀬名、悠&りんの父親であり大企業「リエトグループ」会長の五十嵐総一郎役を大和田が演じる。

さらに、2月14日よりムビチケ前売券(カード、オンライン、コンビニ)の発売が開始。『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』のそれぞれのムビチケのほか、『女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編』でのセット販売も行われる。

【菅井友香(川島愛美役)コメント】人気の原作漫画を、私も配信当初から夢中になって読んでいました。そんな作品に出演させて頂けて本当に嬉しく、同時に身の引き締まる思いでいっぱいでした。私が演じた川島愛美は、Kōki,さんが演じられた谷川麗奈に嫉妬してしまう恋のライバル。役作りにあたり、プロデューサーさん・スタッフの皆さまの熱い想いをお聞きしたり、星野監督のアドバイスを頂きながら、原作やドラマを研究しました。彼女の象徴とも言える左目の下の泣きぼくろがチャームポイントです! 好きな人への想いが高じて大胆な行動に出てしまう「自称・女王」の姿に、観てくださる皆さまがゾクゾクしていただけたら嬉しいです!劇中では麗奈に闘志を燃やしていましたが、現場ではキュートで優しいKōki,さんにすっかり魅了されてしまいました! また、個人的にはこれが最初で最後(かもしれない)となる学園映画での生徒役。この貴重な機会を一瞬一瞬噛み締めながら、大切に演じました。この映画を通じて、観てくださる皆さまが自分自身をさらに愛し、かけがえのない日々をキラキラ輝かせるきっかけとなれたら嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)