【PS Plus:2月のフリープレイ(海外版)】提供期間:2月4日~3月3日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月30日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、2月の海外向けタイトルを公開した。

2月のフリープレイには、銀行強盗FPS「PAYDAY 3」、コメディアドベンチャーFPS「High On Life」、3Dアクションアドベンチャー「パックマンワールド リ・パック」の3タイトルが対象となる。

いずれも配信期間中にライブラリに追加しておくことで、PS Plusに加入していれば期間終了後もこれらのタイトルを無料でプレイできる。なお、日本では海外向けとは異なるラインナップになる可能性がある。

□「PlayStation Plus Monthly Games for February」のページ

PAYDAY 3

High On Life

パックマンワールド リ・パック

The PlayStation Plus Monthly Games for February are:



Payday 3 💰

High on Life 🛸

Pac-Man World Re-Pac 🟡🟡🟡🟡



All playable February 4 https://t.co/uTrzYsIDa4 pic.twitter.com/qU0tHnMUF5