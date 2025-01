【「カプコンスポットライト」、「モンスターハンターワイルズ ショーケース」】2月5日7時~ 配信予定

カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」を2本立てで2月5日7時より放送する。配信は約35分の予定。

前半と後半に分けてカプコンの2つの配信番組が放送される。「カプコンスポットライト」では「鬼武者 Way of the Sword」、「カプコン ファイティング コレクション2」、「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」といった最新タイトルの情報を発信。続く「モンスターハンターワイルズ ショーケース」では、2月28日に発売される「モンハンワイルズ」の最新映像や、第2回オープンベータテストの続報などがアナウンスされる。

「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」、2本立ての番組が2月5日(水)朝7時より配信決定!



