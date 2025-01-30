「Broken Rage」

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Amazonは、Prime Video2月の配信ラインナップを発表。北野武監督作品「Broken Rage」や、実写映画「ブルーピリオド」などを見放題独占配信するほか、「Prime Video Boxing 11」の独占ライブ配信を行なう。

北野武が監督・脚本・主演を務め、「暴力映画におけるお笑い」をテーマに、映画の常識を覆すべく手掛けたAmazon Original「Broken Rage」は2月14日より独占配信開始。

約60分の映画を前半と後半のパートに分け、前半では、警察とヤクザの間で板ばさみになった殺し屋が生き残りをかけて奮闘する骨太のクライムアクションを描き、後半は前半と同じ物語がセルフパロディという手法を使ってコメディタッチで描かれた。同作は日本の配信動画作品として初めてベネチア国際映画祭に正式出品され世界から高い評価を受けている。

山口つばさによる同名漫画が原作の実写映画「ブルーピリオド」は、2月7日より見放題独占配信。成績優秀で充実した毎日を送りながらもどこか空虚さを感じて生きる高校生・矢口八虎(眞栄田郷敦)が、1枚の絵をきっかけに、美術の世界へ身を投じ、国内最難関の東京藝術大学を目指して、ユカちゃん(高橋文哉)、世田介(板垣李光人)ら才能あふれるライバルたちと奮闘する様を描く。

「ブルーピリオド」

(C)山口つばさ／講談社 (C)2024映画「ブルーピリオド」製作委員会

「ヒロイン失格」「センセイ君主」などで知られる幸田もも子の同名漫画を実写化した「あたしの!」も2月7日より独占配信。まっすぐな性格の女子高生・あこ子役の「日向坂46」の元メンバー渡邉美穂、あこ子が一目惚れする全校女子の憧れの王子様・直己役のグローバルボーイズグループ「INI」の木村柾哉がダブル主演を務める。また、あこ子の親友で恋のライバルになる充希を元「＝LOVE」の齊藤なぎさ、直己の親友であこ子たちの良き相談相手となる成田役ボーカルダンスユニット「M!LK」の山中柔太朗が演じている。

「あたしの!」

(C)幸田もも子／集英社・映画「あたしの！」製作委員会

海外映画では、ピューリッツァー賞を受賞したコルソン・ホワイトヘッドの小説を原作に、ラメル・ロスが実写映画化したAmazon Original「ニッケル・ボーイズ」を2月27日より独占配信。フロリダの少年院で共に厳しい試練を乗り越える2人のアフリカ系アメリカ人の青年の力強い友情を描く。イーサン・ヘリシー、ブランドン・ウィルソン、アーンジャニュー・エリスが出演している。

「ニッケル・ボーイズ」

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アウシュビッツ強制収容所と壁をひとつ隔てた、美しい庭のある屋敷で理想的な暮らしを送る収容所長一家の幸せな日常を描いた「関心領域」は、2月28日から見放題独占配信。収容所の存在を感じさせる不穏な音や立ち上る煙が常に存在する暮らしの中にあっても、夫婦の関心ごとは屋敷に住み続けるためにいかに転任の辞令を撤回させるかのみ。無関心という恐怖を描いた同作は、2023年の第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ、第96回アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞した。

「関心領域」

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海外アニメ映画では、「怪盗グルーのミニオン超変身」が2月23日より見放題最速配信。高校の同窓会で再会したライバル、マキシム・ル・マルから命を狙われることになり、家族を連れて新たな町の隠れ家に移り住んだグルー。悪党を夢みる少女ポピーの登場で危機に立たされたグルーファミリーのもとに、スーパーパワーをもったミニオンたちが集結し、危機に立ち向かう。

「怪盗グルーのミニオン超変身」

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アイドルグループ「WEST.」のオリジナルライブ映像「WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-」が2月5日より独占配信。全21曲と舞台裏の様子が見られる。

「WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-」

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2月24日には、東京・有明アリーナで開催される「Prime Video Boxing 11」を独占ライブ配信。タイトルマッチは、那須川天心選手(帝拳)対ジェーソン・モロニー選手(オーストラリア)のバンタム級世界ランカー対決、中谷潤人選手(M.T)対ダビド・クエジャル選手(メキシコ)のWBC世界バンタム級タイトルマッチ、そして堤聖也選手(角海老宝石)対比嘉大吾選手(志成)のWBA世界バンタム級タイトルマッチ。

「Prime Video Boxing 11」

【映画(日本)】 2月7日(金)『あたしの！』 ＊独占配信『雨の中の慾情』 ＊独占配信『ブルーピリオド』 ＊見放題独占配信2月12日 (水)『仕掛人・藤枝梅安』『仕掛人・藤枝梅安2』2月14日(金)『BALLAD 名もなき恋のうた』Amazon Original『Broken Rage』 ＊独占配信『真夏のオリオン』2月19日(水)『レディ加賀』2月21日(金)『ゴールド・ボーイ』『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』『若き見知らぬ者たち』 ＊見放題独占配信2月22日(土)『三日月とネコ』2月28日(金)『かくしごと』 ＊見放題独占配信『春に散る』『LOVE LIFE』【映画(海外)】 2月1日(土)『ダイ・ハード』『ダイ・ハード 2』『ダイ・ハード 3』『ダイ・ハード 4.0』『ホーム・アローン』『ホーム・アローン 2』『ホーム・アローン 3』2月2日(日)『死霊のはらわた ライジング』 ＊見放題独占配信2月4日(火)『インフィニティ・プール』 ＊見放題最速配信2月6日(木)Amazon Original『オーダー』(原題：The Order／カナダ) ＊午後5時から独占配信2月7日(金)Amazon Original『メータ・ボーイズ ～父と息子の 48 時間～』(原題：The Mehta Boys／インド) ＊午前3時半から独占配信2月13日(木)Amazon Original『俺の過ち：ロンドン編』(原題：My Fault: London／イギリス) ＊午後5時から独占配信2月16日(日)『エイリアン: コヴェナント』『エイリアン』『エイリアン 2』『エイリアン 3』『エイリアン 4』『プロメテウス』2月21日(金)『ジョン・ウィック：コンセクエンス』『ドリーム・シナリオ』 ＊独占配信2月26日(水)『ソウ X』 ＊見放題独占配信2月27日(木)Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』(原題：Nickel Boys／アメリカ)＊午前0時から独占配信2月28日(金)『関心領域』 ＊見放題独占配信【映画(韓国)】 2月12日(水)『オオカミ狩り』『告白、あるいは完璧な弁護』2月19日(水)『復讐の記憶』『夜明けの詩』2月21日(金)『野獣の血』【アニメ映画(日本)】 2月14日(金)『APPLESEED』【アニメ映画(海外)】 2月14日(金)『リンダはチキンが食べたい！』 ＊見放題独占配信2月23日(日・祝)『怪盗グルーのミニオン超変身』 ＊見放題最速配信【テレビドラマ(日本)】 2月1日(土)『オレは死んじまったゼ！』『フェンス』【テレビドラマ(海外)】 2月20日(木)Amazon Original『リーチャー ～正義のアウトロー～』シーズン 3(原題:Reacher/アメリカ)＊午後5時から独占配信2月27日(木)Amazon Original『ハウス・オブ・ダビデ』シーズン 1(原題:House of David/アメリカ)＊午後5時から独占配信【テレビドラマ(韓国)】 2月7日(金)『ニュートピア』シーズン 1 ＊独占配信【テレビアニメ(日本)】 2月5日(水)『キミとアイドルプリキュア』【テレビアニメ(海外)】 2月6日(木)Amazon Original『インビンシブル ～無敵のヒーロー～』シーズン 3(原題:Invincible/アメリカ)＊午後5時から独占配信【音楽(日本)】 2月5日(水)『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』＊独占配信2月10日(月)『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』＊独占配信【スポーツ(日本)】 2月20日(木)『ボクシングナビ～プレミアムラウンジ Vol.8』＊独占配信2月24日(月・振替休日)『Prime Video Boxing 11』＊独占ライブ配信