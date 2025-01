TWICE・SANA“ハーゲンダッツ”新TVCM出演！インタビュー＆メイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWICE・SANAをあらたに起用したハーゲンダッツの新TVCM『サクッと、夢中になりたいの。』篇が、2月4日より放送開始となる。

新TVCMの放映に先駆けて、1月30日より、ハーゲンダッツ公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルでCM映像を公開。また、SANAへのインタビューの様子を収めたスペシャルインタビュームービーやメイキング映像も公開された。

新TVCM『サクッと、夢中になりたいの。』篇では、SANAがテニスを観戦しながら、クリスピーサンドザ・リッチキャラメルのサクッとした食感とおいしさに、ひとくち、ふたくちと夢中になっていく姿を通して、楽しい時間をより充実させてくれるクリスピーサンドの魅力を表現した。

濃厚なキャラメルアイスクリーム、サクサクのウエハース、キャラメルコーティングからなるクリスピーサンドザ・リッチキャラメルは、片手で気軽に楽しめて、映画やスポーツ観戦、友達と過ごすひとときなど、様々なシーンにぴったり。SANAの食べっぷりの良い演技から、食べると夢中になるクリスピーサンドのおいしさを感じられる。

新TVCMの放映を記念して、SANAの直筆サイン入りチェキとハーゲンダッツアイスクリーム詰め合わせセットなどが抽選で当たるSNSキャンペーンの開催が決定した。

■参加方法

1、ハーゲンダッツ公式Xアカウント(旧Twitter)をフォロー

2、ハッシュタグ「#サクッと夢中になりたいの」をつけて引用リポスト

■開催期間

2月4日12時~2月9日23時59分

また、2月4日より、SANA出演のクリスピーサンド『ホワイト&ブラック~バニラチョコファッジ~』のWEBCMが、ハーゲンダッツ ジャパンのSNSにて公開される。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

Blu-ray&DVD『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『#TWICE5』

ハーゲンダッツ ジャパン公式X(旧Twitter)

https://x.com/Haagen_Dazs_JP

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com