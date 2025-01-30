Prime Video2月配信ラインナップ発表「ブルーピリオド」「あたしの！」「怪盗グルーのミニオン超変身」など
【モデルプレス＝2025/01/30】2025年2月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。
【写真】眞栄田郷敦、涙こぼす
2月はベネチア国際映画祭で絶賛された北野武監督の『Broken Rage』や、『ブルーピリオド』、『怪盗グルーのミニオン超変身』などを配信。また『Prime Video Boxing 11』を独占ライブ配信する。
Amazon Original『Broken Rage』
世界中から賞賛を浴び続けている北野武氏が監督・脚本・主演を務め、「暴力映画におけるお笑い」をテーマに、映画の常識を覆すべく手掛けた衝撃作 Amazon Original
『Broken Rage』を、2025 年 2 月 14 日（金）から独占配信します。約60分の映画を前半と後半のパートに分け、前半では、警察とヤクザの間で板ばさみになった殺し屋が生き残りをかけて奮闘する骨太のクライムアクションを描き、後半は前半と同じ物語がセルフパロディという手法を使ってコメディタッチで描かれた本作は、日本の配信動画作品として初めてベネチア国際映画祭に正式出品され世界から高い評価を受けました。
『ブルーピリオド』
「マンガ大賞 2020」を受賞した山口つばさ氏の同名漫画を実写映画化した『ブルーピリオド』を2月7日から140以上の国と地域で見放題独占配信。成績優秀で充実した毎日を送りながらもどこか空虚さを感じて生きる高校生・矢口八虎（眞栄田郷敦氏）が、1枚の絵をきっかけに、美術の世界へ身を投じ、国内最難関の東京藝術大学を目指して、ユカちゃん（高橋文哉）、世田介（板垣李光人）ら才能あふれるライバルたちと奮闘する様を描いている。
『あたしの！』
「ヒロイン失格」「センセイ君主」などで知られる幸田もも子氏の同名人気漫画を原作にした青春ラブコメディー『あたしの！』を2月7日から独占配信。まっすぐな性格の女子高生・あこ子役の日向坂46の元メンバー渡邉美穂、あこ子が一目惚れする全校女子の憧れの王子様・直己役のグローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉がダブル主演を務めている。また、あこ子の親友で恋のライバルになる充希を元＝LOVEの齊藤なぎさ、直己の親友であこ子たちの良き相談相手となる成田役をボーカルダンスユニット・M!LKの山中柔太朗が演じている。
Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』（原題：Nickel Boys／アメリカ）
ピューリッツァー賞を受賞したコルソン・ホワイトヘッド氏の小説を原作に、ラメル・ロス氏が実写映画化し、本年度アカデミー賞作品賞＆脚色賞にノミネートされた Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』を2月27日から独占配信。フロリダの少年院で共に厳しい試練を乗り越える 2 人のアフリカ系アメリカ人の青年の力強い友情を描く本作には、イーサン・ヘリシー、ブランドン・ウィルソン、アーンジャニュー・エリスが出演している。
『関心領域』
アウシュビッツ強制収容所と壁をひとつ隔てた、美しい庭のある屋敷で理想的な暮らしを送る収容所長一家の幸せな日常を描いた、『関心領域』を2月28日から見放題独占配信。収容所の存在を感じさせる不穏な音や立ち上る煙が常に存在する暮らしの中にあっても、夫婦の関心ごとは屋敷に住み続けるためにいかに転任の辞令を撤回させるかのみ。無関心という恐怖を描いた本作は、2023年の第76 回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ、第 96 回アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞した。
『怪盗グルーのミニオン超変身』
ユニバーサル・スタジオとイルミネーション・スタジオによる大ヒットアニメ映画の第4作目となる『怪盗グルーのミニオン超変身』を、2月23 日から見放題最速配信。高校の同窓会で再会したライバル、マキシム・ル・マルから命を狙われることになり、家族を連れて新たな町の隠れ家に移り住んだグルー。悪党を夢みる少女ポピーの登場で危機に立たされたグルーファミリーのもとに、スーパーパワーをもったミニオンたちが集結し、危機に立ち向かう。
『ニュートピア』
ゾンビの襲撃を受けたソウルの街を舞台にしたゾンビサバイバル・ラブコメディー『ニュートピア』を、2月7日から独占配信。別れ話をした日に、ゾンビが大量発生して絶体絶命の危機に陥った軍人のジェユン（パク・ジョンミン）と恋人ヨンジュ（BLACKPINK・ジス）は、再び会うためにゾンビと戦い、ソウルの街を駆け抜けながら壮絶なアクションを繰り広げる。
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』
2024 年にデビュー10 周年を迎えた 7 人組アイドルグループ・WEST.のオリジナルライブ映像を2月5日から独占配信。本作では、エネルギッシュなパフォーマンスで人々を魅了してきた7人が、バンドとストリングスをバックに自分たちの「強
さ」や「野性味」「色気」「妖艶さ」をストイックに表現した全21曲とともに、舞台裏の様子も見ることができる。
『Prime Video Boxing 11』
東京・有明アリーナで 2月24日に『Prime Video Boxing11』として行われる那須川天心選手（帝拳）対ジェーソン・モロニー選手（オーストラリア）のバンタム級世界ランカー対決、中谷潤人選手（M.T）対ダビド・クエジャル選手（メキシコ）の WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、そして堤聖也選手（角海老宝石）対比嘉大吾選手（志成）の WBA 世界バンタム級タイトルマッチを独占ライブ配信する。
＜映画（日本）＞
2月7日（金）
『あたしの！』※独占配信
『雨の中の慾情』※独占配信
『ブルーピリオド』※見放題独占配信
2月12日（水）
『仕掛人・藤枝梅安』
『仕掛人・藤枝梅安 2』
2月14日（金）
『BALLAD 名もなき恋のうた』
Amazon Original『Broken Rage』※独占配信
『真夏のオリオン』
2月19日（水）
『レディ加賀』
2月21日（金）
『ゴールド・ボーイ』
『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』
『若き見知らぬ者たち』※見放題独占配信
2月22日（土）
『三日月とネコ』
2月28日（金）
ž『かくしごと』※見放題独占配信
『春に散る』
『LOVE LIFE』
＜映画（海外）＞
2月1日（土）
『ダイ・ハード』
『ダイ・ハード 2』
『ダイ・ハード 3』
『ダイ・ハード 4.0』
『ホーム・アローン』
『ホーム・アローン 2』
『ホーム・アローン 3』
2月2日（日）
『死霊のはらわた ライジング』※見放題独占配信
2月4日（火）
『インフィニティ・プール』※見放題最速配信
2月6日（木）
Amazon Original『オーダー』（原題：The Order／カナダ） ※午後5時から独占配信
2月7日（金）
Amazon Original『メータ・ボーイズ 〜父と息子の 48時間〜』（原題：The Mehta Boys／インド）※午前3時半から独占配信
2月13日（木）
Amazon Original『俺の過ち：ロンドン編』（原題：My Fault: London／イギリス） ※午後5時から独占配信
2月16日（日）
『エイリアン: コヴェナント』
『エイリアン』
『エイリアン2』
『エイリアン3』
『エイリアン4』
『プロメテウス』
2月21日（金）
『ジョン・ウィック：コンセクエンス』
『ドリーム・シナリオ』 ※独占配信
2月26日（水）
『ソウX』 ※見放題独占配信
2月27日（木）
Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』（原題：Nickel Boys／アメリカ） ※午前0時から独占配信
2月28日（金）
『関心領域』 ※見放題独占配信
＜映画（韓国）＞
2月12日（水）
『オオカミ狩り』
『告白、あるいは完璧な弁護』
2月19日（水）
『復讐の記憶』
『夜明けの詩』
2月21日（金）
『野獣の血』
＜アニメ映画（日本）＞
2月14日（金）
『APPLESEED』
＜アニメ映画（海外）＞
2月14日（金）
『リンダはチキンが食べたい！』 ※見放題独占配信
2月23日（日・祝）
『怪盗グルーのミニオン超変身』 ※見放題最速配信
＜テレビドラマ（日本）＞
2月1日（土）
『オレは死んじまったゼ！』
『フェンス』
＜テレビドラマ（海外）＞
2月20日（木）
Amazon Original『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン3（原題：Reacher／アメリカ） ※午後5時から独占配信
2月27日（木）
Amazon Original『ハウス・オブ・ダビデ』シーズン1（原題：House of David／アメリカ） ※午後5時から独占配信
シアクテレビドラマ（韓国）
2月7日（金）
『ニュートピア』シーズン1 ※独占配信
＜テレビアニメ（日本）＞
2月5日（水）
『キミとアイドルプリキュア』
＜テレビアニメ（海外）＞
2月6日（木）
Amazon Original『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』シーズン3（原題：Invincible／アメリカ） ※午後5時から独占配信
＜音楽（日本）＞
2月5日（水）
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』 ※独占配信
2月10日（月）
『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』 ※独占配信
＜スポーツ（日本）＞
2月20日（木）
『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ Vol.8』 ※独占配信
2月24日（月・振替休日）
『Prime Video Boxing 11』 ※独占ライブ配信
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【写真】眞栄田郷敦、涙こぼす
◆Prime Video 2月配信ラインナップ
2月はベネチア国際映画祭で絶賛された北野武監督の『Broken Rage』や、『ブルーピリオド』、『怪盗グルーのミニオン超変身』などを配信。また『Prime Video Boxing 11』を独占ライブ配信する。
◆映画（日本）
Amazon Original『Broken Rage』
世界中から賞賛を浴び続けている北野武氏が監督・脚本・主演を務め、「暴力映画におけるお笑い」をテーマに、映画の常識を覆すべく手掛けた衝撃作 Amazon Original
『Broken Rage』を、2025 年 2 月 14 日（金）から独占配信します。約60分の映画を前半と後半のパートに分け、前半では、警察とヤクザの間で板ばさみになった殺し屋が生き残りをかけて奮闘する骨太のクライムアクションを描き、後半は前半と同じ物語がセルフパロディという手法を使ってコメディタッチで描かれた本作は、日本の配信動画作品として初めてベネチア国際映画祭に正式出品され世界から高い評価を受けました。
「マンガ大賞 2020」を受賞した山口つばさ氏の同名漫画を実写映画化した『ブルーピリオド』を2月7日から140以上の国と地域で見放題独占配信。成績優秀で充実した毎日を送りながらもどこか空虚さを感じて生きる高校生・矢口八虎（眞栄田郷敦氏）が、1枚の絵をきっかけに、美術の世界へ身を投じ、国内最難関の東京藝術大学を目指して、ユカちゃん（高橋文哉）、世田介（板垣李光人）ら才能あふれるライバルたちと奮闘する様を描いている。
『あたしの！』
「ヒロイン失格」「センセイ君主」などで知られる幸田もも子氏の同名人気漫画を原作にした青春ラブコメディー『あたしの！』を2月7日から独占配信。まっすぐな性格の女子高生・あこ子役の日向坂46の元メンバー渡邉美穂、あこ子が一目惚れする全校女子の憧れの王子様・直己役のグローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉がダブル主演を務めている。また、あこ子の親友で恋のライバルになる充希を元＝LOVEの齊藤なぎさ、直己の親友であこ子たちの良き相談相手となる成田役をボーカルダンスユニット・M!LKの山中柔太朗が演じている。
◆映画（海外）
Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』（原題：Nickel Boys／アメリカ）
ピューリッツァー賞を受賞したコルソン・ホワイトヘッド氏の小説を原作に、ラメル・ロス氏が実写映画化し、本年度アカデミー賞作品賞＆脚色賞にノミネートされた Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』を2月27日から独占配信。フロリダの少年院で共に厳しい試練を乗り越える 2 人のアフリカ系アメリカ人の青年の力強い友情を描く本作には、イーサン・ヘリシー、ブランドン・ウィルソン、アーンジャニュー・エリスが出演している。
『関心領域』
アウシュビッツ強制収容所と壁をひとつ隔てた、美しい庭のある屋敷で理想的な暮らしを送る収容所長一家の幸せな日常を描いた、『関心領域』を2月28日から見放題独占配信。収容所の存在を感じさせる不穏な音や立ち上る煙が常に存在する暮らしの中にあっても、夫婦の関心ごとは屋敷に住み続けるためにいかに転任の辞令を撤回させるかのみ。無関心という恐怖を描いた本作は、2023年の第76 回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ、第 96 回アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞した。
◆アニメ映画（海外）
『怪盗グルーのミニオン超変身』
ユニバーサル・スタジオとイルミネーション・スタジオによる大ヒットアニメ映画の第4作目となる『怪盗グルーのミニオン超変身』を、2月23 日から見放題最速配信。高校の同窓会で再会したライバル、マキシム・ル・マルから命を狙われることになり、家族を連れて新たな町の隠れ家に移り住んだグルー。悪党を夢みる少女ポピーの登場で危機に立たされたグルーファミリーのもとに、スーパーパワーをもったミニオンたちが集結し、危機に立ち向かう。
◆テレビドラマ（韓国）
『ニュートピア』
ゾンビの襲撃を受けたソウルの街を舞台にしたゾンビサバイバル・ラブコメディー『ニュートピア』を、2月7日から独占配信。別れ話をした日に、ゾンビが大量発生して絶体絶命の危機に陥った軍人のジェユン（パク・ジョンミン）と恋人ヨンジュ（BLACKPINK・ジス）は、再び会うためにゾンビと戦い、ソウルの街を駆け抜けながら壮絶なアクションを繰り広げる。
◆音楽（日本）
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』
2024 年にデビュー10 周年を迎えた 7 人組アイドルグループ・WEST.のオリジナルライブ映像を2月5日から独占配信。本作では、エネルギッシュなパフォーマンスで人々を魅了してきた7人が、バンドとストリングスをバックに自分たちの「強
さ」や「野性味」「色気」「妖艶さ」をストイックに表現した全21曲とともに、舞台裏の様子も見ることができる。
◆スポーツ（日本）
『Prime Video Boxing 11』
東京・有明アリーナで 2月24日に『Prime Video Boxing11』として行われる那須川天心選手（帝拳）対ジェーソン・モロニー選手（オーストラリア）のバンタム級世界ランカー対決、中谷潤人選手（M.T）対ダビド・クエジャル選手（メキシコ）の WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、そして堤聖也選手（角海老宝石）対比嘉大吾選手（志成）の WBA 世界バンタム級タイトルマッチを独占ライブ配信する。
◆2025年2月新着予定作品一覧
＜映画（日本）＞
2月7日（金）
『あたしの！』※独占配信
『雨の中の慾情』※独占配信
『ブルーピリオド』※見放題独占配信
2月12日（水）
『仕掛人・藤枝梅安』
『仕掛人・藤枝梅安 2』
2月14日（金）
『BALLAD 名もなき恋のうた』
Amazon Original『Broken Rage』※独占配信
『真夏のオリオン』
2月19日（水）
『レディ加賀』
2月21日（金）
『ゴールド・ボーイ』
『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』
『若き見知らぬ者たち』※見放題独占配信
2月22日（土）
『三日月とネコ』
2月28日（金）
ž『かくしごと』※見放題独占配信
『春に散る』
『LOVE LIFE』
＜映画（海外）＞
2月1日（土）
『ダイ・ハード』
『ダイ・ハード 2』
『ダイ・ハード 3』
『ダイ・ハード 4.0』
『ホーム・アローン』
『ホーム・アローン 2』
『ホーム・アローン 3』
2月2日（日）
『死霊のはらわた ライジング』※見放題独占配信
2月4日（火）
『インフィニティ・プール』※見放題最速配信
2月6日（木）
Amazon Original『オーダー』（原題：The Order／カナダ） ※午後5時から独占配信
2月7日（金）
Amazon Original『メータ・ボーイズ 〜父と息子の 48時間〜』（原題：The Mehta Boys／インド）※午前3時半から独占配信
2月13日（木）
Amazon Original『俺の過ち：ロンドン編』（原題：My Fault: London／イギリス） ※午後5時から独占配信
2月16日（日）
『エイリアン: コヴェナント』
『エイリアン』
『エイリアン2』
『エイリアン3』
『エイリアン4』
『プロメテウス』
2月21日（金）
『ジョン・ウィック：コンセクエンス』
『ドリーム・シナリオ』 ※独占配信
2月26日（水）
『ソウX』 ※見放題独占配信
2月27日（木）
Amazon Original『ニッケル・ボーイズ』（原題：Nickel Boys／アメリカ） ※午前0時から独占配信
2月28日（金）
『関心領域』 ※見放題独占配信
＜映画（韓国）＞
2月12日（水）
『オオカミ狩り』
『告白、あるいは完璧な弁護』
2月19日（水）
『復讐の記憶』
『夜明けの詩』
2月21日（金）
『野獣の血』
＜アニメ映画（日本）＞
2月14日（金）
『APPLESEED』
＜アニメ映画（海外）＞
2月14日（金）
『リンダはチキンが食べたい！』 ※見放題独占配信
2月23日（日・祝）
『怪盗グルーのミニオン超変身』 ※見放題最速配信
＜テレビドラマ（日本）＞
2月1日（土）
『オレは死んじまったゼ！』
『フェンス』
＜テレビドラマ（海外）＞
2月20日（木）
Amazon Original『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン3（原題：Reacher／アメリカ） ※午後5時から独占配信
2月27日（木）
Amazon Original『ハウス・オブ・ダビデ』シーズン1（原題：House of David／アメリカ） ※午後5時から独占配信
シアクテレビドラマ（韓国）
2月7日（金）
『ニュートピア』シーズン1 ※独占配信
＜テレビアニメ（日本）＞
2月5日（水）
『キミとアイドルプリキュア』
＜テレビアニメ（海外）＞
2月6日（木）
Amazon Original『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』シーズン3（原題：Invincible／アメリカ） ※午後5時から独占配信
＜音楽（日本）＞
2月5日（水）
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』 ※独占配信
2月10日（月）
『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』 ※独占配信
＜スポーツ（日本）＞
2月20日（木）
『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ Vol.8』 ※独占配信
2月24日（月・振替休日）
『Prime Video Boxing 11』 ※独占ライブ配信
【Not Sponsored 記事】