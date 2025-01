香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催中!

この期間ならではの、旧正月コスチュームを着た「ダッフィー&フレンズ」に会うことができます。

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025「ダッフィー&フレンズ」キャラクターグリーティング

開催期間:2025年1月17日から2月16日

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

旧正月期間でしか会えない衣装を着た「ダッフィー&フレンズ」に「ダッフィー&フレンズ・プレイハウス」で会うことができます。

「ダッフィー&フレンズ・プレイハウス」は、「ダッフィー&フレンズ」にあえるキャラクターグリーティング施設。

毎日、「リーナ・ベル」に加え、日替わりで2人がキャラクターグリーティングにやってきます☆

例:

1日目:ダッフィー、オル・メル、リーナ・ベル

2日目:ジェラトーニ、クッキー・アン、リーナ・ベル

3日目:シェリーメイ、ステラ・ルー、リーナ・ベル

4日目:ダッフィー、オル・メル、リーナ・ベル

・・・

ダッフィー

赤い龍のぼうしを被った「ダッフィー」

黄色い衣装を着ています。

シェリーメイ

パステルカラーのパープルとピンクを基調にした「シェリーメイ」

両耳にお花の髪飾りがついています☆

ジェラトーニ

黄色と紫の帽子と服を着た「ジェラトーニ」

ステラ・ルー

「ステラ・ルー」は鮮やかな赤と金色の豪華な衣装です。

クッキー・アン

「クッキー・アン」はかわいいピンクの衣装。

両耳にも金色の飾りがついています。

オル・メル

「オル・メル」は赤と金を基調にした衣装。

リーナ・ベル

毎日会うことができる「リーナ・ベル」

黄色と紫の衣装、濃いピンクの髪飾りをしています。

「ダッフィー&フレンズ・プレイハウス」も旧正月ならではのデコレーション!

香港ディズニーランド・リゾートで、旧正月ならではのお祭りの衣装の「ダッフィー&フレンズ」にぜひ会いにいってくださいね!

2025年2月16日までの開催です。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

