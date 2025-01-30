＜個人投資家の予想＞ 01月30日 09時 ＜個人投資家の予想＞ 01月30日 09時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6857) アドテスト 東証プライム

(6721) ウインテスト 東証スタンダード

(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム

(5574) ＡＢＥＪＡ 東証グロース

(7422) 東邦レマック 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4676) フジＨＤ 東証プライム

(6326) クボタ 東証プライム

(6954) ファナック 東証プライム

(3922) ＰＲＴＩＭＥ 東証プライム

(5461) 中部鋼鈑 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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