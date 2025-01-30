＜個人投資家の予想＞ 01月30日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6857) アドテスト 東証プライム
(6721) ウインテスト 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム
(5574) ＡＢＥＪＡ 東証グロース
(7422) 東邦レマック 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(6326) クボタ 東証プライム
(6954) ファナック 東証プライム
(3922) ＰＲＴＩＭＥ 東証プライム
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6857) アドテスト 東証プライム
(6721) ウインテスト 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム
(5574) ＡＢＥＪＡ 東証グロース
(7422) 東邦レマック 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(6326) クボタ 東証プライム
(6954) ファナック 東証プライム
(3922) ＰＲＴＩＭＥ 東証プライム
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム
出所：MINKABU PRESS