プレーオフ進出の16クラブが決定！シティがレアル・マドリーorバイエルンとラウンド16を懸けて激突【CL】

チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズが13日に全日程を終了。この結果、プレーオフに進出する16チームが決定した。新フォーマットで開催されている今大会のCLでは、リーグフェーズで上位8チームに入ったリバプール、バルセロナ、アーセナル、インテル、アトレティコ・マドリー、レバークーゼン、リール、アストン・ビラのラウンド16進出が決定。プレーオフ2ndレグでホーム開催となるシード権を得る9位〜16位には、同大会最多優勝を誇るレアル・マドリーやミラン、バイエルン、ドルトムント、パリ・サンジェルマン(PSG)、ベンフィカら強豪クラブが入った。

一方、プレーオフ1stレグがホーム開催となる17位〜24位には、前々回王者のマンチェスター・シティや最多7度の準優勝を誇るユベントスらに加え、日本人所属のモナコやフェイエノールト、セルテック、スポルティングCPが入った。なお、リーグフェーズの順位によってプレーオフの組み合わせの大枠は決まっているが、正式な対戦カードは31日に行われる抽選会で決定。その後、1stレグが2月11日(火)、12日(水)、2ndレグが18日(火)、19日(水)に開催される。◆CLプレーオフ対戦カードモナコ(17位)orブレスト(18位) vs PSG(15位)orベンフィカ(16位)スポルティングCP(23位)orクラブ・ブルージュ(24位) vs アタランタ(9位)orドルトムント(10位)セルティック(21位)orマンチェスター・シティ(22位) vs レアル・マドリー(11位)orバイエルン(12位)フェイエノールト(19位)orユベントス(20位) vs ミラン(13位)orPSV(15位)ヨーロッパ最高峰の熱い戦い日本人も多数出場しているELをWOWOWで観よう