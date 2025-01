歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが29日、自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を報告した。

「Today is my 32nd birthday(今日は私の32歳の誕生日です)Thank you for all the birthday messages(お祝いのメッセージをありがとう)」と投稿した。

続けて「KPPおたんじょうび32になりました ギアあげていきます」と最新ショットとともに記した。

この投稿に、「Perfume」あ〜ちゃんは「きりちゃんおめでとう」、モデルの益若つばさも「お誕生日おめでとう 本当に天使 赤ちゃんも可愛すぎるしいつも癒しと笑いをありがとう」と祝福した。

ファンからも祝福の声とともに「素敵な1年を」「素敵な32歳になりますように」「かわい過ぎる〜」「いつもしあわせ満たされてね」「ずっと大好きだよ」などのメッセージが寄せられている。

きゃりーは23年3月に3歳下の俳優・葉山奨之と結婚。昨年10月に第1子を出産した。