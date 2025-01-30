・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７２．６２ドル（－１．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７６９．８ドル（＋２．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１２３．８セント（＋５１．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５６２．５０セント（＋１７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４９７．００セント（＋１１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６０．５０セント（＋１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０７．５９（＋１．３６）

出所：MINKABU PRESS