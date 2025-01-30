¡Ö²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤¬...¡×¡¡à¿¿¼Âá¤ò¹ðÇòÃæ¡©¼Æ¡õ¥ä¥®¤Î¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ð¤Ê¤·¤Ë13Ëü¿Í¶½Ì£ÄÅ¡¹
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤¬¡¢¥ï¥·¤Ï¸¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯1·î26Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼Æ¸¤¥é¥Ã¥Æ¡Ê¡÷Latte_Shibainu¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê°ìÊ¸¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¼Æ¸¤¤ÈÇò¤¤¥ä¥®¤¬³Û¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¼Æ¤Ë»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºô¤«¤é¥Ë¥å¥Ã¤È¼ó¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¥ä¥®¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â......¡£
¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤......¡ª
¥ä¥®¤¬¿¿¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Æ¸¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï28Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¡÷Latte_Shibainu¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
2É¤¤Ï¤Ê¤«¤è¤·
¡÷Latte_Shibainu¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï26Æü¡¢¤È¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¼Æ¸¤¤Î¥é¥Ã¥Æ¤¯¤ó¡Ê9ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¤È¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ë¤¤¤ë¥ä¥®¤Î´Ø·¸¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡÷Latte_Shibainu¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½µËö¤Ï¤è¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ·Æ¤ÇÎ©¤Á´ó¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ë¤³¤Î¥ä¥®¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó°§»¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃç¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥ä¥®¤¬ÄÁ¤·¤¯ºô¤«¤éÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶á¤¯¤Ç´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷Latte_Shibainu¤µ¤ó¡Ë
2É¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯½é°§»¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÆü¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2É¤¤¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¶á¶·Êó¹ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Latte_Shibainu¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤ÏËÄ¤é¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥Ã¥Æ¤¯¤ó¤ÈÇò¥ä¥®¤µ¤ó¡£¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É²¹¤«¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï13Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê28ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤ä¡¢
¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡ÖÁ´Á³ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¹¥¤¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¤¹¤ó¤Í¤§¡×
¡Ö»³ÍÓ¤µ¤ó¡¢Ä¹Ï·ÍÍ¤ß¤¿¤¤(¾Ð)¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è²È¡¦¤ä¤¸¤Þ¡Ê¡÷yajima_en¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£