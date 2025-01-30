３０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・四半期輸入物価指数

１５：３０ 仏・消費支出

１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※中国，韓国，台湾，香港，シンガポール，マレーシア，ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＮＥＳＩＣ<1973>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，ヒューリック<3003>，野村不ＨＤ<3231>，積水化<4204>，野村総研<4307>，シンプレクス<4373>，武田<4502>，中外薬<4519>，ＯＬＣ<4661>，東映アニメ<4816>，富士電機<6504>，ＮＥＣ<6701>，アンリツ<6754>，東海理化<6995>，ＦＰＧ<7148>，住信ＳＢＩ銀<7163>，日野自<7205>，小糸製<7276>，エクセディ<7278>，愛三工<7283>，ノジマ<7419>，ネットワン<7518>，トプコン<7732>，キヤノン<7751>，岡三<8609>，日本取引所<8697>，南海電<9044>，北陸電<9505>，邦ガス<9533>，メイテックＧ<9744>ほか

※海外企業決算発表：アップル，インテル，キャタピラーほか



出所：MINKABU PRESS