UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は29日、各地でリーグフェーズ最終節を行って リバプール 、バルセロナ、アーセナル、インテル、アトレティコ・マドリー、レバークーゼン、リール、アストン・ビラの決勝トーナメント1回戦ストレートインが決まった。欧州CLは今大会から大きな改革が行われ、グループリーグに変わる形で全36チームが一つのリーグに入って8チームと1試合ずつ行うリーグフェーズ方式が採用されている。上位8チームがベスト16となる決勝トーナメント1回戦に進み、9位から24位のチームは決勝トーナメントPOへ。25位以下は敗退となる。

前回ベスト8のマンチェスター・Cは敗退圏の25位で最終節を迎えると、最終節ではクラブ・ブルージュに先制を許した。それでも後半8分にMFマテオ・コバチッチのゴールで追いつくと同17分にオウンゴールで逆転。最終的に3-1で勝利して22位に浮上し、決勝トーナメントPO行きを決めた。一方、決勝トーナメントPO圏で最終節を迎えたシュツットガルトはパリSGに1-4で敗れて26位に転落し、敗退が決まった。そのほかディナモ・ザグレブ、シャフタール、ボローニャ、レッドスター、シュトゥルム・グラーツ、スパルタ・プラハ、ライプツィヒ、ジローナ、ザルツブルク、スロバン・ブラチスラバ、ヤングボーイズがリーグフェーズで姿を消した。決勝トーナメントPOと決勝トーナメント1回戦の組合せ抽選会は31日に行われる。ただリーグフェーズの順位に基づき、以下のように大枠が決まっている。[決勝トーナメントプレーオフ][1](モナコ or ブレスト) vs (パリSG or ベンフィカ)[2](スポルティング or クラブ・ブルージュ) vs (アタランタ or ドルトムント)[3](セルティック or マンチェスター・シティ vs (レアル・マドリー or バイエルン)[4](フェイエノールト or ユベントス) vs (ミラン or PSV)[5](モナコ or ブレスト) vs (パリSG or ベンフィカ)/[1]に該当しなかった2チームの対戦で以下同様[6](スポルティング or クラブ・ブルージュ) vs (アタランタ or ドルトムント)[7](セルティック or マンチェスター・シティ vs (レアル・マドリー or バイエルン)[8](フェイエノールト or ユベントス) vs (ミラン or PSV)[決勝トーナメント1回戦][1]の勝者 vs (リバプール or バルセロナ)[2]の勝者 vs (リール or アストン・ビラ)[3]の勝者 vs (アトレティコ・マドリー or レバークーゼン)[4]の勝者 vs (アーセナル or インテル)[5]の勝者 vs (リバプール or バルセロナ)[6]の勝者 vs (リール or アストン・ビラ)[7]の勝者 vs (アトレティコ・マドリー or レバークーゼン)[8]の勝者 vs (アーセナル or インテル)リーグフェーズ最終節の結果は以下の通りアストン・ビラ 4-2 セルティックバルセロナ 2-2 アタランタレバークーゼン 2-0 スパルタ・プラハドルトムント 3-1 シャフタールブレスト 0-3 R・マドリーディナモ・ザグレブ 2-1 ミランバイエルン 3-1 スロバン・ブラチスラバザルツブルク 1-4 A・マドリージローナ 1-2 アーセナルインテル 3-0 モナコユベントス 0-2 ベンフィカリール 6-1 フェイエノールトマンチェスター・C 3-1 クラブ・ブルージュPSV 3-2 リバプールS・グラーツ 1-0 ライプツィヒスポルティング 1-1 ボローニャシュツットガルト 1-4 パリSGヤングボーイズ 0-1 レッドスター