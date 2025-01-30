ディナモ・ザグレブvsミラン 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第8節】(スタディオン・マクシミール)
ディナモ・ザグレブ 2-1(前半1-0)ミラン
<得点者>
[デ]M. Baturina(19分)、マルコ・ピアツァ(60分)
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(53分)
<退場>
[ミ]ユヌス・ムサ(39分)
<警告>
[デ]J. Mišić(31分)、マルコ・ピアツァ(34分)、I. Nevistić(90分+4)、F. Cannavaro(86分)
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(26分)、ユヌス・ムサ2(31分、39分)、マイク・メニャン(39分)、Sérgio Conceição(58分)
ディナモ・ザグレブ 2-1(前半1-0)ミラン
<得点者>
[デ]M. Baturina(19分)、マルコ・ピアツァ(60分)
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(53分)
<退場>
[ミ]ユヌス・ムサ(39分)
<警告>
[デ]J. Mišić(31分)、マルコ・ピアツァ(34分)、I. Nevistić(90分+4)、F. Cannavaro(86分)
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(26分)、ユヌス・ムサ2(31分、39分)、マイク・メニャン(39分)、Sérgio Conceição(58分)