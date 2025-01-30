　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円安の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40835.06円　　ボリンジャーバンド3σ
40325.64円　　ボリンジャーバンド2σ
39816.22円　　ボリンジャーバンド1σ
39505.00円　　一目均衡表・転換線
39470.00円　　5日移動平均
39414.78円　　29日日経平均株価現物終値
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39306.80円　　25日移動平均
39270.00円　　30日夜間取引終値
39056.00円　　75日移動平均
39045.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38797.38円　　ボリンジャーバンド-1σ
38631.65円　　200日移動平均
38287.96円　　ボリンジャーバンド2σ
37778.54円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース