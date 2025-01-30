日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円安の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40835.06円 ボリンジャーバンド3σ
40325.64円 ボリンジャーバンド2σ
39816.22円 ボリンジャーバンド1σ
39505.00円 一目均衡表・転換線
39470.00円 5日移動平均
39414.78円 29日日経平均株価現物終値
39340.00円 一目均衡表・基準線
39306.80円 25日移動平均
39270.00円 30日夜間取引終値
39056.00円 75日移動平均
39045.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38797.38円 ボリンジャーバンド-1σ
38631.65円 200日移動平均
38287.96円 ボリンジャーバンド2σ
37778.54円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40835.06円 ボリンジャーバンド3σ
40325.64円 ボリンジャーバンド2σ
39816.22円 ボリンジャーバンド1σ
39505.00円 一目均衡表・転換線
39470.00円 5日移動平均
39414.78円 29日日経平均株価現物終値
39340.00円 一目均衡表・基準線
39306.80円 25日移動平均
39270.00円 30日夜間取引終値
39056.00円 75日移動平均
39045.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38797.38円 ボリンジャーバンド-1σ
38631.65円 200日移動平均
38287.96円 ボリンジャーバンド2σ
37778.54円 ボリンジャーバンド3σ
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