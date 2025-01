華やかなビジュアルの「天むすプレート」は必食！ 人気天ぷら店の姉妹店は、気軽に楽しめる天ぷらバル（東京・新富町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新富町駅の近くにオープンした、気軽に上質な天ぷらを堪能できる天ぷらバル。

天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう(東京・新富町)

天ぷら各種 写真:お店から

2024年6月、新富町駅から徒歩3分ほどの場所に、上質な天ぷらをカジュアルに楽しめる「天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう」がオープンしました。同店は新橋の人気天ぷら店「銀座天ぷらよしたけ」の姉妹店。店主の山岸忍さんはホテルオークラの高級和食店「日本料理 山里」で長年経験を積んだ実力派。「多くの方に天むすを食べていただきたい」という思いから、今回のオープンに至ったとのことです。

ゆったりとしたテーブル席 写真:お店から

店舗は目の前に公園があり、テラスがあったのも気に入って決めたそう。天井が高く開放感のある店内には、一人でも利用しやすいカウンター席やグループ向けのテーブル席があり、テラス席では愛犬と一緒に食事を楽しむこともできます。また、6名まで利用できる個室もあり、プロジェクター、マイクも完備しているため、さまざまなシーンでの利用が叶います。

天むすプレート 4個 1,200円 写真:お店から

特に人気のメニューは、平日のランチで提供する、見た目も華やかな「天むすプレート」(4個 1,200円、6個 1,500円)。お米は島根県出雲町産の「仁多米」を使用。「仁多米」は、西日本で唯一、日本穀物検定協会の米食味ランキングで“特A”を獲得している銘柄だそう。 もっちりとした食感で甘みが強く、具材のおいしさを引き立てます。

4個のプレートは「赤海老と柚子胡椒(たれ)」「明太子と釜揚げしらす」「万願寺唐辛子と甘味噌」「サーモンとアンチョビマヨ」の天むすに厚焼き玉子とガリが添えられ、サラダと小鉢、味噌汁が付く、食べごたえ抜群のメニューです。

天むすプレート 6個 1,500円 写真:お店から

6個のプレートにはさらに「穴子と錦糸卵(たれ)」「舞茸と生七味(たれ)」が付いてボリューム満点! また、天むすプレート以外にも、ご飯が食べ放題の「天ぷら定食」1,600円(数量限定)は、海老2尾に魚介類やかしわ、野菜など全9品を楽しめる定食となっています。天むすプレートや定食のご飯を、〆にお茶漬けにできるサービスがあるのもうれしいポイント。

土日のコースメニューでは、日替わりのおばんざいも楽しめます 写真:お店から

土日は天むすに日替わりの「特製おばんざい」やデザートなどがセットになった「たけぞう梅コース」1,800円と「たけぞう松コース」2,800円がラインアップ。 天むすはお好みの種類を選ぶことができます。

王道 車海老の天ぷら 550円 写真:お店から

ディナーは「たけぞう特製厚揚げ牛肉豆腐」860円、「おばんざい3種盛り合わせ」970円、「自家製鶏ハム 粒マスタード」860円など、お酒のすすむ料理を楽しんで。

天ぷらも1個から注文することができ「王道 車海老の天ぷら」550円や「国産穴子の一本揚げ」980円など定番メニューのほか「アボカドの生ハム巻き」480円や「生帆立貝柱の海苔巻きわさび醤油掛け」550円などのユニークな種も充実しています。

肩ひじ張らずに本格的な天ぷらや天むすを楽しめる「天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう」。 ご褒美ランチや友人との集まり、デートなど、さまざまなシーンで訪れたくなる一軒です。

食べログレビュアーのコメント

天むすプレート6個 出典:じゅりぽんさん

『注文したのは

・天むすプレート 6個1500円(サラダ、小鉢、味噌汁つき)

天むすび6個とボリューミーなランチ



天むすは 6種類全て具材が違っていてプレートはすごく映えます。



天むすの種類、熱甘玉子、ガリ付き

・赤エビと柚子胡椒 たれ

・明太子と釜揚げしらす

・万願寺とうがらしと甘味噌

・サーモンとアンチョビマヨ

↑こちらが4種↑

↓6種だと以下が追加になります↓

・穴子と錦糸卵(タレ)

・舞茸と生七味(タレ)



おにぎりに使われているお米は島根県出雲町産仁多米を100%使用

そして丁度新米が入荷しておりました!ラッキー



卓上には抹茶塩と藻塩があり、なかなか!



当初ランチを始めた頃にはなかった天茶が出来る、出汁わりが追加されました。



店内のコーナーにある出汁が使えて

そちらのだしのコーナーには薬味として柚子胡椒、わさび、白ごま、七味

が用意されて、好きなおにぎりを好きなアレンジでいただけます。



ちなみに、私は

明太子と釜揚げしらすと舞茸と生七味(タレ)

を、天茶風出汁茶漬けにしていただきました



明太子と釜揚げしらすは大正解でした(笑)

お店の方のおすすめは、サーモンとアンチョビマヨも意外に美味しいと



付いていた小鉢には美味しい豆腐。

サラダも綺麗な彩り



玉子もお店の名前が焼き印され美味しかった!



お膳は並べると、かなり映えました(笑)テーブルが華やか。

天むすはどれも、楽しめる味で、海苔が別添えにしてあり、

自分で巻いていただくスタイル

パリパリのまま食べて欲しいとの気遣い



お店の方の接客が大変丁寧で

店内も清潔感のある、和風でカフェのように寛げる雰囲気』(じゅりぽんさん)

天むすセット4個 出典:どくだみちゃんさん

『今回は4個セットを。

サラダに小鉢(自家製豆腐)、お味噌汁

天むす四個

・赤海老と柚子胡椒

・キスとわさび海苔

・明太子と釜揚げしらす

・茄子と肉みそ

厚甘玉子、がり



程なくして供されたそれはプレートいっぱい!

食べるときに自分で海苔で巻く方式。



どれもおにぎりの大きさはしっかり。

天ぷらは揚げたてで衣が軽やかでサクッサク。



赤海老はしっぽまでカリッと揚げられて軽やか〜。

キスは身がふっくらとしていて、海苔の佃煮とぴったり。

明太子の天ぷらにふっくらした釜揚げしらす。

それに茄子に肉みそと組み合わせもどれも好き!



それにしてもこの軽やかな衣はやっぱり天ぷらよしたけ譲りということでしょうか。

因みに一番お気に入りはやっぱり赤海老かなあ・・。



写真は下からとるといいですよ、とお店のお姉さんに教えていただき

そのついでにおにぎりを持っていただいて写真をパチリと取らせていただきました!



どれもボリューム満点で男性でも4個でOKかと。

デザートかわりの厚甘玉子とお茶を最後に。



しかもプラス100円でアイスコーヒーのテイクアウトの用意してくださるという

のでお願いしました!



アイスコーヒーもついて1300円ってすごい良心的』(どくだみちゃんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆天ぷらバル 天むす 銀座 たけぞう住所 : 東京都中央区銀座2-16-7 松竹ビル 1FTEL : 03-6278-7719

文:佐藤明日香

