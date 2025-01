「タマ&フレンズ」ポップアップストアが京王百貨店新宿店にオープン!

「タマ&フレンズ 〜うちのタマ知りませんか?〜」のポップアップストアが、京王百貨店新宿店にて2025年1月31日(金)から3月12日(水)までの期間限定でオープンする。今回の目玉は、都内で初お目見えするサンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズ。会場には、タマ&フレンズと同じ1980〜90年代にデビューしたサンリオの人気者たち、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピーと共演したアイテムがずらり。ステーショナリーやアクリルスタンド、アクリルキーホルダーといった小物から、マグカップ、プレートなどの食器類、さらにはエコバッグやポーチまで、多彩なラインナップの中からお気に入りを見つけてみよう。

ステーショナリーやアクリルスタンド、アクリルキーホルダーなど小物類が充実

マグカップやプレートなどの食器類のほか、マグボトルも

2025年2月5日(水)から、一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップでも展開予定

サンリオキャラクターズとのコラボレーションアート第2弾

京王百貨店に行けない…という人もご安心を。2025年2月5日(水)からは、一部サンリオショップ・サンリオオンラインショップでもコラボグッズが発売される。取扱い店舗は、サンリオ公式サイトでチェックしてみて。そして、うれしいお知らせがもう一つ! 第1弾の好評を受けて、サンリオキャラクターズとのコラボレーションアート第2弾が早くも完成した。今回は、2024年に50周年を迎えたハローキティをはじめ、マイメロディ、シナモロールとタマ&フレンズのコラボが実現。これらのアートを使った新商品の登場も期待できそう。今回のポップアップストアは、タマ&フレンズファンはもちろん、サンリオファンにとっても見逃せないイベントになること間違いなし!2025年1月31日(金)から3月12日(水)までの約1カ月半、京王百貨店新宿店7階のパイレーツ・ファクトリー・ギフツにて開催されるので、ぜひ足を運んでみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) Sony Creative Products Inc.(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519