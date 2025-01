イーロン・マスクはアルトマンを「憎悪」…！トランプ、孫正義らのAIインフラ計画「スターゲート」に、中国「DeepSeek」がショックを受けている理由

金銭感覚が麻痺していないか?

先週、米国のトランプ大統領とともに、ソフトバンク、OpenAI、そしてオラクルのCEOたちが発表した最大5000億ドル(約78兆円)規模のAIインフラ計画「スターゲート(Stargate)」は世界の度肝を抜いた。

改めて断るまでもないが、約78兆円という事業規模は日本の一般会計予算(2024年度で約113兆円)の約7割、米国の国防費(2025会計年度で約8950億ドル=約132兆円)の約6割に当たる途方もない金額である。

この桁外れの事業計画に対しては、今やトランプ大統領の身内とも言えるイーロン・マスク氏から即座に異論が浴びせられた。Xの投稿でマスク氏は「彼らはそんな大金は持っていない。信頼できる情報筋によれば、ソフトバンクが確保しているのは100億ドル(約1兆5600億円)未満だ」と述べた。

マスク氏はかつてサム・アルトマン氏らと共同でOpenAIを創業し、後に経営権争いでアルトマン氏に敗れて同社を去った経緯がある。以来、マスク氏はアルトマン氏を憎んでいると見られており、トランプ大統領も記者団からの関連する質問に対し「イーロンは彼らの一人(アルトマン氏)が嫌いなだけさ」と軽く受け流した。

しかしスターゲート計画に疑問を呈しているのはマスク氏だけではない。OpenAIと競合する生成AI開発企業、米アンソロピックのダリオ・アモデイCEOは、スターゲート計画について「実際にどれほどの資金が投入され、そのうちどれだけが確保されているか明らかにされていない。まるでカオスのようだ」と酷評した。

アンソロピック自体もグーグルやアマゾンなどから優に80億ドル(1兆2000億円以上)もの資金を調達し、それによる同社の評価額は約600億ドル(9兆円以上)に達する。が、それらの大金が霞んで見えるほどのスターゲート計画に、アモデイ氏が妬みを隠しきれないとしても不思議はない。

一方、同計画が発表されると間もなく、米ビッグテックの一角をなすメタのマーク・ザッカーバーグCEOも、「2025年にデータセンターなどAIインフラの構築に約600億〜700億ドル(9兆〜11兆円)の予算を割く」とする旨を投資家向けに発表した。この巨額予算を使って今年末までに約130万個のGPUを確保する計画という。

こう見て来ると、冒頭のOpenAIを筆頭にIT各社のCEOはいずれも金銭感覚が麻痺しているという表現では足りず、頭のネジが何本か外れているとしか言いようがない状況だ。

全てに手を出すアルトマンとOpenAI

これら激しい競争に火花を散らすIT各社の中で、少なくとも現時点で生成AIの開発・事業化レースで先頭を走るのは恐らくOpenAIであろう。同社のChatGPTはすでに世界全体で3億人以上の利用者(weekly user)を獲得し、その無料アプリはアップル・アップストアのダウンロード回数で世界第4位(日本では第2位)にランクされている。

同社のアルトマンCEOは昨年、アラブ首長国連邦の政府系ファンドなどに働きかけ最大7兆ドル(1000兆円以上)もの資金を調達して、米NvidiaのGPUに対抗する独自のAI半導体(AIプロセッサ)を開発する計画と噂された。

その一方でアルトマン氏は、それらの半導体チップが大量に組み込まれる巨大データセンターの膨大な電力消費を賄うために、太陽光など自然エネルギーや核融合など次世代エネルギーを開発するスタートアップ企業にも数億ドル(数百億円)に上る投資を行っている。さらに、かつてアップルのチーフ・デザイナーとして活躍したジョニー・アイブ氏と共同で生成AI用の新型端末も開発中とされる。

つまりアルトマン氏、そして彼が率いるOpenAIはAI半導体や巨大データセンター、それらを稼働させるためのエネルギー開発や生成AI用の新型端末まで、今後のAIに関わる全ての事業を一手に収めて、将来のAI関連市場を独占しようとする野心が伺える。

敗訴にも懲りないグーグル

このOpenAIに対抗するグーグル(アルファベット傘下)は同社の生成AI「Gemini」の利用者数を明らかにしていないが、アップストアのダウンロード回数では第54位と、第4位のChatGPT(OpenAI)に大きく遅れをとっている。

とは言え、Geminiの性能を推し測る各種のベンチマーク・テストではChatGPTに勝るとも劣らない成績を残していることから、グーグルのサンダー・ピチャイCEOは2025年末までにGeminiの利用者数を5億人にまで拡大することを目標に掲げている。

米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)によれば、グーグルはスマホ・メーカー各社に働きかけて、(OpenAIのChatGPTではなく)グーグルの「Gemini」を各社の携帯端末に標準搭載させるべく働きかけているという。

グーグルは昨年、かつてアップルやサムスンなど端末メーカーに巨額の契約金を支払う見返りに、それらメーカー製のスマホに自社の検索エンジンを標準搭載させていたとして、反トラスト法(独禁法)違反で有罪判決が下された。

それとほぼ同様のことを、今度はGeminiなど生成AI事業でも繰り返そうとしているように見える(ただし、かつての検索エンジンと同様の巨額契約金を端末メーカーに支払うかどうかまでは不明だ)。

一方、アップルは昨年、(グーグルのGeminiではなく)OpenAIのChatGPTをアイフォーンに標準搭載させる道を選んだ。しかし同社は最近、自主開発した生成AI「アップル・インテリジェンス」のニュース・アラート機能で誤った情報を配信する問題が発生したことから、同機能の一時停止に追い込まれるなど生成AIの分野では苦戦している。

人類史上で最大の出来事とは

一方、米国のAIスタートアップ企業の中では、(前出の)アンソロピックと並んでイーロン・マスク氏が一昨年創業したxAIがOpenAIへの対抗馬として注目されている。

改めて断るまでもなく、マスク氏は世界的なEVメーカー「テスラ」や人類の火星移住を目指す宇宙開発企業「スペースX」など数多くの事業を手掛け、個人資産額は2024年12月に約4000億ドル(61兆円)に達するなど世界一の大富豪として知られる。

つまり実業家としての実績や個人資産などではマスク氏はアルトマン氏よりも上手(うわて)だが、それでも彼に対する激しいライバル意識を燃やす一因は、生成AIという分野が今置かれた特殊な状況にある。

マスク氏やアルトマン氏、あるいはアンソロピックのアモデイCEOらの見方では、「人類を凌ぐ知性を備えたAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)は今から数年以内に実現される」という。

彼らはこれを「人類が地球上で最も知能の高い種(the most intelligent species on the earth)ではなくなる日」と表現し、人類史上で最大の出来事と位置付けている。それが数年以内に訪れるということは、つまり数十万年に及ぶ人類の歴史から見れば、言わば「秒読み」の段階に入ったということだ。

マスク氏はこの歴史的な偉業に向けて、AGI実現の一番乗りを是が非でも果たしたい。一方で同氏は「(スペースXで)火星に一番乗りを果たし、その地表に星条旗を立ててみせます」などと言ってトランプ大統領を喜ばせているが、こちらの方は早くても今から10年以上はかかりそうだ。

それよりも今はむしろ「数年以内に迫った」AGIの実現に全力を傾け、特にアルトマン氏のOpenAIには死んでも負けたくないと思っているようだ。

マスク氏が率いるxAIは昨年9月、テキサス州メンフィスに巨大データセンターを建設し、そこで「コロッサス(Colossus)」と呼ばれるAI用スーパー・コンピュータの構築を開始した。

このスパコンは当初Nvidia製の先端GPU「H100」を10万個搭載し、今年中に20万個、最終的には100万個以上のGPU(Nvidia製の最新GPU「Blackwell」も含む)を搭載する計画とされる。これにより、xAIのチャットボット「Grok」など生成AIのトレーニング(機械学習)と推論能力を飛躍的に高めることを目指している。

この大型プロジェクトに対し、地元のテキサス州メンフィスでは、巨大データセンター誕生による新規雇用創出への期待が高まる一方、大気汚染の悪化、電力網への負担増、水資源の大量消費などへの懸念も深まっているとされる。

中国ヘッジファンドが立ち上げた謎のAI企業

一方、これら米国勢への対抗勢力・一番手と目されているのが、以前の記事(https://gendai.media/articles/-/145019)でも紹介した中国のAIスタートアップ「DeepSeek」である。

DeepSeekは2023年、中国のヘッジファンド「High-Flyer」傘下のAI研究機関として浙江省杭州市に設立された。その創業者は親会社High-Flyerの創業者でもある梁文峰(Liang Wenfeng)氏だ。

同社が昨年12月にリリースした「DeepSeek V3」や今月リリースした「DeepSeek R1」は無料で使えるが、それぞれOpenAIのChatGPT-4oやo1など有料モデルに勝るとも劣らない性能を備えていると見られている。

創業からわずか1年余りの間にOpenAI製のトップAIに追い着くことができた主な理由は、DeepSeekの高度な人材にあるとされる。創業者のLiang氏は北京大学、清華大学、北京航空工科大学など中国のエリート校からコンピュータ科学等の博士号取得者を次々と採用し、生成AIのベースとなる大規模言語モデル(LLM)の開発に当たらせた。

これらの博士研究者らは生まれてから一度も米国など西欧の大学に留学したことはなく、いずれも(前出の)中国国内の大学で高度なAI技術力を養ったとされる。ただし、それ以上の詳しい内情は謎に包まれている。

米国政府は前バイデン政権のときから、「H100」などNvidia製の先端半導体チップを中国に輸出するのを禁止する政策を実施してきた。この影響でDeepSeekの研究者らは、米国製の先端GPUをAI開発に使うことができなかった。

その代わりに彼らは(バイデン政権が中国への輸出を許可した)「H800」と呼ばれる格落ちのGPUを2048個使って、わずか560万ドルの予算でDeepSeek V3を開発した。この金額はこれとほぼ同等の性能を有するChatGPT-4oの「百分の一」程度と見られ、米国のAI研究者からも「よくやったものだ」と一種尊敬の念をもって見られている。

中国の政治問題に関する質問はするだけ無駄

ただし筆者が中国の国内政治に関するいくつかの質問をDeepSeekに投げかけてみたところ、いずれも中国語の拒絶回答ないしは事実上の虚偽回答(あるいはプロパガンダ)が返ってきた(図1、2)。

図1:扱いが困難な史実を尋ねる質問には中国語で拒否回答が返ってくる(出典: https://chat.deepseek.com/ )

図2:あまりにも自明な政治的質問には「そんなこと聞かなくても分かってるだろ」とばかりの虚偽回答が返ってくる(出典: https://chat.deepseek.com/ )

ただ、これら一連の回答は中国の政治システムや国内外の情勢を考えれば止むを得ない措置であり、そんなことでDeepSeekの揚げ足をとるのは酷であろう。彼らは今できる範囲でやれることをやっているのであって、私たちユーザーもそれを尊重して中国の政治問題などは予め避けて使えば、DeepSeekはほぼ問題なく利用できるはずだ。

以上のように一部例外を除けば、OpenAIに匹敵する実力を示すDeepSeekだが、今、米国ならではの物量作戦の前に彼ら中国勢はショックを受けている、との観測も聞かれる。

せっかくこれまで格落ちのGPUとChatGPTの「百分の一」の予算で、言わば爪に火を灯すようにコツコツと米IT企業との距離を縮めてきたのに、(冒頭で紹介したように)先週OpenAI等から最大5000億ドルものクレイジーな計画が発表されたからだ。

生成AIの開発で世界の先頭を走る米国企業にこんなに大量のお金を使われたら、いくらDeepSeekのような中国のスタートアップ企業が頑張っても追いつけるはずがない。とは言え、彼らは「もう勝手にしろ」と匙を投げることはなさそうだ。

このように各国各様の情勢を反映しながら、人類を凌ぐAGIの実現に向けた開発競争が激化している。この中に今後、(ソフトバンク以外の)日本企業がどう絡んでくるのか注目に値するところだ。

