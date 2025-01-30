¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ì²¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ò¥È¤ÏÀµµ¤¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÄÇ¾µ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ï¡ÖÌ²¤ê¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¥ê¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥À¥ê¤Ï¡¢²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éª³Ý¤±°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ»Ø¤Î´Ö¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ò¶´¤ó¤À¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÌ²¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Á¤ËÃ¦ÎÏ¤·¤¿»Ø¤«¤éÍî¤Á¤¿¥¹¥×¡¼¥ó¤¬È¯¤¹¤ë¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤ÇÌÜ¤¬ÀÃ¤á¡¢³ÐÀÃ¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥À¥ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÌ²¤ê¡×¤ä¡ÖÌ´¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿À·Ð²Ê³ØÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡Ø¿çÌ²¤Î²Ê³Ø¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Ý¯°æÉð»á¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¤È¿çÌ²¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ´¤¦¤Ä¤Ä¡×¤Î¥À¥ê
¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥À¥ê¤Ï¡¢²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éª³Ý¤±°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ»Ø¤Î´Ö¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ò¶´¤ó¤À¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÌ²¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Á¤ËÃ¦ÎÏ¤·¤¿»Ø¤«¤éÍî¤Á¤¿¥¹¥×¡¼¥ó¤¬È¯¤¹¤ë¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤ÇÌÜ¤¬ÀÃ¤á¡¢³ÐÀÃ¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥È¡ÊÆ°Êª¡Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¡¢Àõ¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤«¤éÆþ¤ë¡£¥Ò¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ÏÊØµ¹¾å¡¢4¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¿çÌ²¿¼ÅÙ¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿çÌ²ÃÊ³¬1¤È2¤¬Àõ¤¤¿çÌ²¤Ç¡¢3¤È4¤¬¿¼¤¤¿çÌ²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Àõ¤¤¿çÌ²»þ¤Ë¤Ï¥Ò¥È¤ÏÍÆ°×¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿çÌ²ÃÊ³¬1¤ÏÄÌ¾ï¿ôÊ¬¤·¤«Â³¤«¤Ê¤¤¡£¥À¥ê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±¦µ¤ÎÊýË¡¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿çÌ²ÃÊ³¬1¤«¤é2¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÎÁ°¸å¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ã»»þ´Ö¤Î¿çÌ²¡Ê¡á¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥ê¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎºÝ¤Ë¤½¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¤¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Èà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¤«Íî¤Á¤Ê¤¤¤«¤Î¶ÌÜ¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÎîÉîÄ¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿µ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë»×¹Í¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ò¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Èé¼Á¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤ºÄã²¼¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÉôÊ¬¤Îµ¡Ç½¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾ï¼±¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥À¥ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÌ²¤ê¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÌ²¤ê¡ÊEl Somni¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤ä¡¢¡ÖÂç¼«°Ö¼Ô¡ÊEl gran masturbador¡Ë¡×¡¢¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¡ÊLa persistencia de la memoria¡Ë¡×¤Ë¤âÌ²¤ê¤¬³À´Ö¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥À¥ê¤¬Ì²¤ê¤ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥À¥ê¤Ï¡ÖÌ´¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤âÂ¿¤¤¡£¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¡×¡Ê1931¡Ë¤Ë¤Ï»þ·×¤¬4¤ÄÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼¨¤¹»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ½Ñ»Ë²È¥É¡¼¥ó¡¦¥¨¥¤¥º¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Îµ²±¤È²áµî¤Îµ²±¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÌ´¤Î»þ´Ö¤Î¾õÂÖ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÀÚòÌ´¤òºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤ä¤Ï¤êÁ°½Ò¤ÎÊýË¡¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆæ¡×¤ÎÀµÂÎ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸«Êý¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£Ì´¤Ï¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥À¥ê¤¬·ò¹¯¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Á°½Ò¤Î¥À¥ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¥ì¥à¿çÌ²»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥à¿çÌ²¤ÏÆþÌ²¸å90Ê¬Á°¸å¤ò·Ð¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥À¥ê¤¬¥Ê¥ë¥³¥ì¥×¥·¡¼¤È¤¤¤¦¿çÌ²¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ËýÀÅª¤Ë½ÅÅÙ¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÏÃ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌ´¤ÏÀõ¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤ÎÌ´¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ËË³¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤É¤í¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤ß¤é¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎîÉîÄ¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥À¥ê¤ÎÆ¶»¡ÎÏ
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¡×¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë»þ·×¤¬²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¥ê¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤Ë´¶¿´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬²áµî¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÎ®¤ì¤ë»þ¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Èµ²±¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤â¤·²¾¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤¬°ì½Ö¤·¤«µ²±¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÏºÙÀÚ¤ì¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ²±¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÊÝ»ý¤·¡¢Àµµ¤¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÌ²¤ê¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¤¹4¤Ä¤Î»þ·×¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÍÏ¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÎÏÄ¤ß¤«¤é´¶¤¸¤ëÈó¸½¼Â´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ê¥À¥ê¼«¿È¤Î¼«²èÁü¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ææ¤ÎÀ¸Êª¤òÇÛ¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢µ²±¤ä¿çÌ²¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÞÃß¤ËÉÙ¤à¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿çÌ²¡×¤È¤¤¤¦Ç¾µ¡Ç½¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ê¹çÌÜÅªÀ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º
¤µ¤Æ¡¢°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¡¢°ÕÍß¡¢°ÍÂ¸¤Ê¤É¤Ï¤â¤È¤è¤êÎø°¦¡¢¾ðÇ®¡¢¾ðÍß¡¢¼»ÅÊ¡¢¾Ç¤ê¤Î´¶¾ð¤ä¿®¶Ä¿´¡¢Æ»ÆÁ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀº¿Àµ¡Ç½¤ÏÇ¾Æâ¤Î¿À·Ð²óÏ©¤¬¤â¤Ä¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¾µ¡Ç½¤Ï¡¢¸¦µæ¤¬¤¹¤¹¤á¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡¹½¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Îµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿çÌ²¤È¤¤¤¦Ç¾µ¡Ç½¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ê¹çÌÜÅªÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¿çÌ²¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
»ä¤¬2010Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¿çÌ²¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿À·Ð²Ê³ØÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿çÌ²¡×¤È¤¤¤¦Ç¾¤Îµ¡Ç½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÃµµæ¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
µìÈÇ¤Î´©¹Ô¤«¤é7Ç¯¶á¤¤»þ¤¬¤¹¤®¤¿º¢¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¼êË¡¤ÎÈ¯Å¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÌÀ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¹à¤ò²ÃÉ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»öÊÁ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ø¿çÌ²¤Î²Ê³Ø¡¦²þÄû¿·ÈÇ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÅª¤«¤é²ÃÉ®½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥À¥ê¤Ï¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¡×¤Î²þÄûÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢1954Ç¯¤Ë¡Öµ²±¤Î¸Ç¼¹¤ÎÊø²õ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Î²þÄû¿·ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤ò¡Ö²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¡£¡Ö¿çÌ²¤Î²Ê³Ø¤ÎÊø²õ¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£
½é½Ð¡ØÆÉ½ñ¿Í¤Î»¨»ï¡ÖËÜ¡×2017Ç¯9·î¹æ
¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
Ç¾¤Î³ÐÀÃ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥ª¥ì¥¥·¥ó¤ä¡¢¡Ö¿Í¹©ÅßÌ²¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÝ¯°æ»á¤¬¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿çÌ²¤È·ò¹¯¤ÎÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¼Ô¤Ç¡¢Âç¤ÎSF¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¸Åº£¤ÎÌ¾ºî¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖSFÇ¾¡×¤Î¼Â¸½À¤òÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤Î²Ê³Ø¡¦²þÄû¿·ÈÇ¡¡¤Ê¤¼Ì²¤ë¤Î¤«¡¡¤Ê¤¼ÌÜ³Ð¤á¤ë¤Î¤«
¡ÚºÇ¿·´©¡Û¡¡SFÇ¾¤È¥ê¥¢¥ëÇ¾¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤«¡¢¤Ê¤¼ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«
Ý¯°æ Éð ¤½¤ÎÂ¾¤Î´û´©
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤ëÂå½þ¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖµÙÂ©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¿çÌ²¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¸Íý³èÆ°¡×¤¬·ò¹¯¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤Î¸ú²Ì¡×