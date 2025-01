【Lemino】韓流・アジア人気TOP10｜『本物（チンチャ）が現れた！』を超えたのは…

2024年12月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した、Lemino人気作品月間ランキングが発表となった。

Leminoで2024年12月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10

順位作品名備考1位 2024 SBS歌謡大典 <独占配信中>2位2024 Music Bank Global Festival in JAPAN3位本物(チンチャ)が現れた!〜まさか結婚するなんて〜<見放題独占配信中>4位FACE ME<日本初独占配信中>5位哲仁王后〜俺がクイーン!?〜6位哲仁王后 竹の森7位チェックイン漢陽<日本初独占配信中>8位純真ロマンス〜最強の花嫁〜9位ときめきプリンセス婚活記10位TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN JAPAN<独占配信中>

集計対象期間:2024年12月1日(日) 〜 12月31日(火)

対象コンテンツ:集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準:集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

※PPV配信コンテンツは含まない。

1位:2024 SBS歌謡大典

© SBS

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2024年12月ランキングの1位は、K-POPのトップアーティストが大集結、韓国の地上波放送局「SBS」が毎年クリスマスシーズンに開催する韓国の音楽祭「2024 SBS歌謡大典」の本公演配信。

NCTドヨン、IVEユジン、TOMORROW X TOGETHERヨンジュンがMCを務め、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NewJeans、IVE、aespaら29組の大人気アーティストたちが一堂に会し豪華パフォーマンスを披露した。前半のレッドカーペットイベントから本公演の音楽祭までを収録したアーカイブ配信を日本で見られるのはLeminoだけ! 是非お見逃しなく!

2位:2024 Music Bank Global Festival in JAPAN

© 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.

2位は、2024年12月14日(土)・12月15日(日)にみずほPayPayドーム福岡で開催された、「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN」だった。

K-POPの豪華アーティストが大集結し日韓で開催された、韓国を代表する年末恒例の超大型音楽祭「2024 Music Bank Global Festival」。その日本公演の模様を、韓国での放送と同時配信。アーカイブ配信も実施中、また韓国にて開催された「2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA」もLeminoにて視聴できる。Stray Kids、ATEEZ、NewJeansほか2024年世界を沸かせたスターたちの多彩なステージをお見逃しなく!

3位:本物(チンチャ)が現れた!〜まさか結婚するなんて〜

Licensed by KBS Media Ltd. © 2023 KBS. All rights reserved

3位には、『本物(チンチャ)が現れた!〜まさか結婚するなんて〜』がランクイン。自分は恋愛も仕事も順調な日々を送っていると思っていた塾の国語講師ヨンドゥ(ペク・ジニ)。しかし、恋人のジュナ(チョン・ウィジェ)の浮気に気づいて別れを告げるも、妊娠していることが分かりひどく動揺する。

一方、恋愛はするが独身主義を貫き通す産婦人科医のテギョン(アン・ジェヒョン)は、母イノク(チャ・ファヨン)の再婚後、血のつながりがない家族からいつも冷遇されてきた。さらには、秘書室長のセジン(チャ・ジュヨン)と政略結婚をさせられそうになり、何とかして結婚から逃げられないかと悩んでいた。

そんな二人は、ある出来事がきっかけで最悪の出会いを果たすも、徐々に相手のつらい事情を知っていく。ある日、テギョンはお互いの利益のために手を組もうと偽装結婚を提案するが…。

Leminoでは全72話を見放題一挙配信中!