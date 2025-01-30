30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比320円安の3万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては144.78円安。出来高は9639枚だった。



TOPIX先物期近は2765ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.59ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39270 -320 9639

日経225mini 39260 -330 228113

TOPIX先物 2765 -14.5 8578

JPX日経400先物 25040 -115 2505

グロース指数先物 647 -3 2030

東証REIT指数先物 売買不成立



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