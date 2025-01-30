　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比320円安の3万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては144.78円安。出来高は9639枚だった。

　TOPIX先物期近は2765ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.59ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39270　　　　　-320　　　　9639
日経225mini 　　　　　　 39260　　　　　-330　　　228113
TOPIX先物 　　　　　　　　2765　　　　 -14.5　　　　8578
JPX日経400先物　　　　　 25040　　　　　-115　　　　2505
グロース指数先物　　　　　 647　　　　　　-3　　　　2030
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース