¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¿·²£¹Ë¤â¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¡×¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ë¼Â¤Ïà¥²¡¼¥Þ¡¼á¤Î²£´é
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£¹Æü¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¿·²£¹Ë¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡·»Äï»Ò¤ÇÉÕ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤ë½øÆóÃÊËÌÍÎ»³¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎË¾ºÎ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡£¥²¡¼¥à¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤ÎÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ë¤À¡£
¡¡ËÌÍÎ»³¤Ï¡Ö¡ÊÉô²°¤Î¡ËÂçÉô²°¤Ç·ë¹½¤Ê¿Í¿ô¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Ö¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ø¤è¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼Âß¤»¡ª¡Ù¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊË¾ºÎ¶¤Ï¡Ë¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤â¼ê²Ã¸º¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÉé¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¾¡¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤Ö¡£µîÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤â¡¢²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸ì¤ë¡£
à¥²¡¼¥Þ¡¼á¤È¤·¤Æ¤Î²£´é¤ò¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎÄïÄï»Ò¤ÇÉÕ¤±¿Í¤ÎËë²¼°ìæÆ¡Ê£²£±¡Ë¤â¤³¤¦¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢ÅÚÉ¶¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê´¶¤¸¡£¥¹¥Þ¥Ö¥é¤Ï¤Þ¤²¤ò·ë¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ²Ë¤Ê»þ´Ö¤ËÉô²°¤Ç¤ä¤ë¤·¡¢²£¹Ë¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢²£¹Ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤òË¾ºÎ¶ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥é¤Ï¹¥¤¡£¼å¤¤¤±¤É¤Í¡£¡ÊÉô²°¤Î¡ËÁ´°÷¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î¿Í¡ÊËÌÍÎ»³¡Ë¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ê³ÊÆ®¥²¡¼¥à·Ï¤Î¡Ë¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤È¥Æ¥ê¡¼¤Î£²¿Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ºÇ¹âÊö¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤â¡¢ÅÚÉ¶¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î£²£µºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤À¡£