オープンソースの生成AIモデルを構築するためのクラウドプラットフォームTogether AIが、画像生成AIの「Flux Pro 1.1」を利用して、サクサクロゴ生成ができるAIロゴジェネレーター「Logo-creator.io」を公開しました。Logo-creator.io - Generate a logohttps://www.logo-creator.io/Logo-creator.ioを利用するには、上記URLにアクセスして「Sign in」をクリック。

サインインにはGoogleアカウントもしくはメールアドレスを利用します。今回はGoogleアカウントを利用するため、「Continue with Google」をクリック。「次へ」をクリック。するとLogo-creator.ioが利用可能となります。まずは画面上部の「COMPANY NAME」部分に、作成したいロゴの名称を入力。今回は「GIGAZINE」と入力しました。続いてロゴのスタイルを選択。選べるスタイルは「Tech」(テック)「Flashy」(派手)「Modern」(モダン)「Playful」(遊び心のある)「Abstract」(抽象的)「Minimal」(ミニマル)の6つ。「PRIMARY」ではロゴのメインカラーを選び、「BACKGROUND」では背景色を選択できます。なお、「PRIMARY」で選べるのは青・赤・緑・黄の4色で、「BACKGROUND」で選べるのは白・グレー・黒の3色。「ADDITIONAL INFO」では追加の説明をテキスト入力できます。諸々の入力が完了したら、画面左下にある「Generate Logo」をクリック。すると10秒程度でロゴが生成されました。生成されたロゴの右上にあるアイコンからデータをダウンロード可能。さらに、赤枠下部にあるアイコンをクリックすれば、同じ条件で異なるデザインのロゴを生成できます。ダウンロードしたロゴデータが以下。ロゴは768×768ピクセルのPNG画像で、ファイルサイズは17.5KBでした。なお、画面右上の「Credits」がゼロになると新規ロゴの生成ができなくなります。追加でロゴを生成したい場合は、Together AIのアカウントを作成してAPIキーを画面左上の「TOGETHER API KEY」に入力する必要があります。なお、「Logo-creator.io」はオープンソースのロゴジェネレーターなので、ソースコードがGitHub上で公開されています。開発者はTogether AIで開発者向けマーケティングを担当するハッサン・エル・ムガリ氏です。GitHub - Nutlope/logocreator: A free + OSS logo generator powered by Flux on Together AIhttps://github.com/Nutlope/logocreatorLogo-creator.ioを構築するために使用された技術スタックは以下の通り。・生成AIモデルを構築するためのクラウドプラットフォームであるTogether AI経由で画像生成AIのFlux Pro 1.1・アプリフレームワーク用のTypeScriptを使用したNext.js・UIコンポーネントにShadcn・スタイリングにTailwind・レート制限のためにUpstash Redis・認証にClerk・分析と観測にPlausible AnalyticsとHelicone