¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù°ÊÍè¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¡¤¿¤«¤·¡õÅèº´ÏÂÌé¤é¤È¡ÈËÜ¿ÍÌò¡É¤ÇÅÐ¾ì¡ÚËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î¡Û
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î from ¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§15¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬1·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢Âè3ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜµ¤¤Î¹ç¥³¥ó¡©¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡õÅèº´¡õ¤¿¤«¤·
¡¡Æ£¸¶±é¤¸¤ë¡¢¸µ¥«¥Î¤ËÌ¤Îý¤·¤«¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÃË¡¦ºä²¼ÂóÌ¤¡¢²ÃÆ£±é¤¸¤ë¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤¢¤¶¤È¤µ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÂóÌ¤¤Î¸µ¥«¥Î¡¦±àÅÄ²êÀ¸¡¢Ã«±é¤¸¤ë¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂóÌ¤¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷»Ò¡¦±ü»³Ä«Èæ¤¬¡¢ÀèÆÉ¤ßÉÔ²ÄÇ½¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡Ê!?¡Ë¤Ê¤¢¤¶¤ÈÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹º£ºî¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤«¤·¡Ê¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡¢Åèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡Ë¤Î3¿Í¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¡¢¸µ¥«¥Î¤ËÌ¤Îý¤·¤«¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÃË¡¦ºä²¼ÂóÌ¤¤ÈÃ«¤¬Ê±¤¹¤ë¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂóÌ¤¤Ë½ù¡¹¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷»Ò¡¦±ü»³Ä«Èæ¤¬Ë¬¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢CA¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¹ç¥³¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¹ç¥³¥ó¤¬Âç¹¥¤¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤¿¤«¤·¡õÅèº´¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÉáÃÊ¤Î¹ç¥³¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢MC¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ·àÃæ¤Ç¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎCA¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¡ÊNetflix¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Î¹ç¥³¥ó¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ëÂóÌ¤¤ÈÄ«Èæ¤Ï¡¢´Ø·¸À¤ËÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Î¹ç¥³¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜµ¤¤Î¹ç¥³¥ó¡©¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡õÅèº´¡õ¤¿¤«¤·
¡¡Æ£¸¶±é¤¸¤ë¡¢¸µ¥«¥Î¤ËÌ¤Îý¤·¤«¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÃË¡¦ºä²¼ÂóÌ¤¡¢²ÃÆ£±é¤¸¤ë¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤¢¤¶¤È¤µ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÂóÌ¤¤Î¸µ¥«¥Î¡¦±àÅÄ²êÀ¸¡¢Ã«±é¤¸¤ë¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂóÌ¤¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷»Ò¡¦±ü»³Ä«Èæ¤¬¡¢ÀèÆÉ¤ßÉÔ²ÄÇ½¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡Ê!?¡Ë¤Ê¤¢¤¶¤ÈÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹º£ºî¡£
¡¡¹ç¥³¥ó¤¬Âç¹¥¤¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤¿¤«¤·¡õÅèº´¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÉáÃÊ¤Î¹ç¥³¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢MC¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ·àÃæ¤Ç¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎCA¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¡ÊNetflix¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Î¹ç¥³¥ó¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ëÂóÌ¤¤ÈÄ«Èæ¤Ï¡¢´Ø·¸À¤ËÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Î¹ç¥³¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£