¡È²¤½££±°Ì¡É¤¬82²¯±ß¥ª¥Õ¥¡¡¼±½¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¶¯¹ë¤â³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ªÌ¾¾¤¬Êä¶¯¤òÇ®Ë¾¤«¡ÖÁÏÂ¤À¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤È³Î¿®¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´ÊóÆ»¤¬Àä¤¨¤º¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó82²¯±ß¡Ë¡Ü¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÍº¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTRIKERS¡Ù¤Ï£±·î28Æü¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¯¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¯¥Ü¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤òÎ¨¤¤¤ëÌ¾¾¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÏÂ¤À¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ5000Ëü¥æ¡¼¥í°Ê¾å¤òÍ×µá¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¯¥Ü¤ÏÂ¾¤Î²¤½£¤Î°ÎÂç¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿×Â®¤ËÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£³¶¯¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÊä¶¯¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÍº¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSTRIKERS¡Ù¤Ï£±·î28Æü¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¯¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¯¥Ü¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ5000Ëü¥æ¡¼¥í°Ê¾å¤òÍ×µá¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¯¥Ü¤ÏÂ¾¤Î²¤½£¤Î°ÎÂç¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿×Â®¤ËÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó£³¶¯¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÊä¶¯¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô