²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÇG¥ê¡¼¥°µå±ã½Ð¾ì·èÄê¡ªÉÙ±Ê·¼À¸¤â¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼10°Ì¤ÇÁª½Ð
¡¡NBA²¼ÉôÁÈ¿¥G¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Ë¡¢2·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÇG¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Ç¡ÈYUKI¿Íµ¤¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£G¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¡¢NBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2025¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Ãæ´ÖÈ¯É½¤«¤é1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¡£°ú¤Â³¤Âè2²óÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤â1°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè3²óÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤È1Æü¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1°Ì¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤ÆG¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡G¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç10¿Í¡¢»Ä¤ê¤Î18¿Í¤ÏG¥ê¡¼¥°¤¬Áª½Ð¡£·×28¿Í¤ò4¿Í¤ÎGM¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤·¤Æ¡¢1¥Á¡¼¥à7¿Í¤Î4ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢G¥ê¡¼¥°¤Î¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï30¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀèÀ©¼°¡£½à·è¾¡¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¤Î¡Ö¥¨¥°¥¸¥Ó¥Ã¥È10¡×·ÀÌó¤«¤é¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ2WAY·ÀÌó¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í4¿ÍÌÜ¤½¤·¤ÆB¥ê¡¼¥°½é¤ÎNBAÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢NBA¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤éG¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï7Ï¢Â³3P¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ù¤Ê¤É23ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè3²óÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤º·÷³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÃæ´ÖÈ¯É½¤ÇºÆ¤Ó10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê23¡Ë¤â¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼10°Ì¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤ÆG¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£