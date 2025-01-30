°õÃæ¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤Î±¿¹Ò5Ç¯¤Ö¤êºÆ³«¤Ç¹ç°Õ¡¼Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
Ê©RFI¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï27Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿¹Ò¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤È´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾¹ñ´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦ÅªÎ®¹Ô¤È³°¸ò¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê5Ç¯¶á¤¯ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¤³¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥ß¥¹¥ê³°Ì³¼¡´±¤¬26¡Á27Æü¤ËËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤¿¸å¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥¤¬´ËÏÂ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É³°Ì³¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄ¾¹ÔÊØ¤ÎºÆ³«¡×¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬Áá´ü¤Ë²ñ¹ç¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¾¹ñ¤ÏËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ß¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿·³»ö¾×ÆÍ¤Ç¥¤¥ó¥ÉÊ¼»Î20¿Í¡¢Ãæ¹ñÊ¼»Î4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÃø¤·¤¯°²½¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÏÌó3500¥¥í¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¹ñ¶¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¶¤¬ÀøºßÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¾×ÆÍ¤¬»þ¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµþ¤È¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Áê¼êÂ¦¤¬¹â³¤È´¤Î¹ñ¶Àþ±è¤¤¤ÎÎÎÅÚ¤òÃ¥¼è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë