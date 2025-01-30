¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ÏàÎÉ¤»îÎýá¡¡£Ï£Â¤Ï¡Ö¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤È¼¸Ó£
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬º£µ¨¤Î¿·ÊýÄø¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²£¹Æü¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡áÁ°ÃæÆü¡Ë¤Ë£¹²ó¤òÇ¤¤»¡¢£¸²ó¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¼é¸î¿À¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÂçÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ËÆ³¤¯µð¿ÍÅÁÅý¤Î¡ÖÎÉ¤»îÎý¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÀè¶î¤±¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°ì·³¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬²ÃÆþ¡£ÂçÀª¤È¹ç¤ï¤»¡¢µð¿Í¤ÈÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¾õÂÖ¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Î·ÑÅê¤Î´ðËÜÀþ¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÀª¡½¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡×¤ò²þ¤á¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£³Ï¢Åê¤Þ¤Ç¤·¤«¤µ¤»¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£Ï¢Åê¤·¤Æ¡¢¤â¤·£±»î¹ç¤À¤±¡ÊÁê¼êÂÇÀþ¤Ë¡ËÊá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢µå¿ô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡ÊµÙ¤ß¤ò¡Ë¤¢¤²¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛ¤âÈäÏª¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢£¸²ó¤Ë¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ä¥±¥é¡¼¤òÅêÆþ¤·¡ÖÂçÀª¤ò¸å¤í¡Ê£¹²ó¡Ë¤Ë²ó¤¹¡×¤È¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤ò¤É¤¦µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë·èÄê¸¢¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂçÀª¤Ë¤â¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£´õË¾¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó£¹²ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¶¥Áè¤¹¤ë°ÕÍß¤ÏËþ¡¹¤À¡£
¡¡¤¢¤ëµåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Öµð¿Í¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ï¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È´î¤ó¤À¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¿·ÀïÎÏ¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï£Æ£Á»Ô¾ì¤Î¾ïÏ¢¤Ç¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È³°Éô¤«¤éÂçÊª¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤ò·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£²£°£²£²Ç¯¤Ë¿·¿ÍºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë£³£·¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°½Ð£Ï£Â¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇÉå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤êÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤âµ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤Î¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµð¿Í¤Ç¤ÎËÜÅö¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿¿¤Îµð¿Í¤Î¼é¸î¿À¤Ø¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡