ジローナvsアーセナル スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](モンティリビ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 25 パウ・ロペス
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 15 フアンペ
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 35 A. Yaakobishvili
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 11 アルノー・ダンジュマ
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 23 イバン・マルティン
FW 9 アベル・ルイス
控え
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
GK 40 J. Danso
DF 26 Oriol Comas
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 28 シルビ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 19 ボヤン・ミオフスキ
FW 24 ポルトゥ
FW 29 Kim Min-Su
監督
ミチェル
[アーセナル]
先発
GK 32 ネト
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 36 T. Setford
GK 92 J. Porter
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 56 サラー ウラド ムハンド
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 25 パウ・ロペス
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 15 フアンペ
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 35 A. Yaakobishvili
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 11 アルノー・ダンジュマ
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 23 イバン・マルティン
控え
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
GK 40 J. Danso
DF 26 Oriol Comas
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 28 シルビ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 19 ボヤン・ミオフスキ
FW 24 ポルトゥ
FW 29 Kim Min-Su
監督
ミチェル
[アーセナル]
先発
GK 32 ネト
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 36 T. Setford
GK 92 J. Porter
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 56 サラー ウラド ムハンド
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります