[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](モンティリビ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ジローナ]

先発

GK 25 パウ・ロペス

DF 4 アルナウ・マルティネス

DF 15 フアンペ

DF 16 アレハンドロ・フランセス

DF 35 A. Yaakobishvili

MF 8 ビクトル・ツィハンコフ

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 11 アルノー・ダンジュマ

MF 14 オリオル・ロメウ

MF 23 イバン・マルティン

FW 9 アベル・ルイス

控え

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

GK 40 J. Danso

DF 26 Oriol Comas

MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク

MF 21 ヤンヘル・エレーラ

MF 22 ジョン・ソリス

MF 28 シルビ

MF 36 リカルド・アルテロ

FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ

FW 19 ボヤン・ミオフスキ

FW 24 ポルトゥ

FW 29 Kim Min-Su

監督

ミチェル

[アーセナル]

先発

GK 32 ネト

DF 5 トーマス・パーティ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 36 T. Setford

GK 92 J. Porter

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 41 デクラン・ライス

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 56 サラー ウラド ムハンド

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります