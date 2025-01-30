[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタディオン・マクシミール)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ディナモ・ザグレブ]

先発

GK 33 I. Nevistić

DF 4 ラウール・トレンテ

DF 13 サミー・マエー

DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル

DF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌ

MF 5 アリヤン・アデミ

MF 7 L. Stojković

MF 10 M. Baturina

MF 20 マルコ・ピアツァ

MF 27 J. Mišić

FW 17 S. Kulenović

控え

GK 1 ダニエル・ザゴラク

GK 23 I. Filipović

DF 22 ステファン・リストフスキ

DF 35 N. Mikić

DF 86 L. Jakirović

MF 30 マルコ・ログ

MF 66 B. Pavić

FW 11 A. Hoxha

FW 19 J. Córdoba

FW 21 ナタナエル・ムブク

FW 49 M. Ćutuk

FW 77 D. Špikić

監督

カンナヴァーロファビオ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 33 D. Bartesaghi

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります