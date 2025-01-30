ディナモ・ザグレブvsミラン スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタディオン・マクシミール)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ディナモ・ザグレブ]
先発
GK 33 I. Nevistić
DF 4 ラウール・トレンテ
DF 13 サミー・マエー
DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル
DF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌ
MF 5 アリヤン・アデミ
MF 7 L. Stojković
MF 10 M. Baturina
MF 20 マルコ・ピアツァ
MF 27 J. Mišić
FW 17 S. Kulenović
控え
GK 1 ダニエル・ザゴラク
GK 23 I. Filipović
DF 22 ステファン・リストフスキ
DF 35 N. Mikić
DF 86 L. Jakirović
MF 30 マルコ・ログ
MF 66 B. Pavić
FW 11 A. Hoxha
FW 19 J. Córdoba
FW 21 ナタナエル・ムブク
FW 49 M. Ćutuk
FW 77 D. Špikić
監督
カンナヴァーロファビオ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 33 D. Bartesaghi
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※29:00開始
<出場メンバー>
[ディナモ・ザグレブ]
先発
GK 33 I. Nevistić
DF 4 ラウール・トレンテ
DF 13 サミー・マエー
DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル
DF 28 ケヴィン テオフィル カテリーヌ
MF 5 アリヤン・アデミ
MF 7 L. Stojković
MF 10 M. Baturina
MF 27 J. Mišić
FW 17 S. Kulenović
控え
GK 1 ダニエル・ザゴラク
GK 23 I. Filipović
DF 22 ステファン・リストフスキ
DF 35 N. Mikić
DF 86 L. Jakirović
MF 30 マルコ・ログ
MF 66 B. Pavić
FW 11 A. Hoxha
FW 19 J. Córdoba
FW 21 ナタナエル・ムブク
FW 49 M. Ćutuk
FW 77 D. Špikić
監督
カンナヴァーロファビオ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 33 D. Bartesaghi
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります