ブレストvsR・マドリー スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタッド デュ ルドゥルー)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 5 ブレンダン シャルドネ
DF 7 ケニー ララ
DF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
DF 44 スマイラ・クリバリ
MF 6 エジミウソン・フェルナンデス
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 9 カモリ・ドゥンビア
MF 45 マーディ カマラ
FW 14 ママ バルデ
FW 19 リュドビク・アジョルク
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
GK 50 N. Jauny
DF 3 A. Ndiaye
DF 25 J. Le Cardinal
MF 10 ロマン・デル・カスティージョ
MF 20 ピエーレ・レース・メル
MF 21 ロマン・フェーブル
FW 17 アブダラー シマ
FW 34 イブラヒム・サラー
監督
エリク ロイ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
DF 35 Raúl Asencio
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 16 エンドリッキ
FW 30 Gonzalo García
FW 47 Pol Fortuny
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 5 ブレンダン シャルドネ
DF 7 ケニー ララ
DF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
DF 44 スマイラ・クリバリ
MF 6 エジミウソン・フェルナンデス
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 9 カモリ・ドゥンビア
MF 45 マーディ カマラ
FW 14 ママ バルデ
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
GK 50 N. Jauny
DF 3 A. Ndiaye
DF 25 J. Le Cardinal
MF 10 ロマン・デル・カスティージョ
MF 20 ピエーレ・レース・メル
MF 21 ロマン・フェーブル
FW 17 アブダラー シマ
FW 34 イブラヒム・サラー
監督
エリク ロイ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
DF 35 Raúl Asencio
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 16 エンドリッキ
FW 30 Gonzalo García
FW 47 Pol Fortuny
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります