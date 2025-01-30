[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタッド デュ ルドゥルー)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ブレスト]

先発

GK 40 マルコ ビゾット

DF 5 ブレンダン シャルドネ

DF 7 ケニー ララ

DF 26 マティアス ペレイラ ラジェ

DF 44 スマイラ・クリバリ

MF 6 エジミウソン・フェルナンデス

MF 8 ユーゴ マニェッティ

MF 9 カモリ・ドゥンビア

MF 45 マーディ カマラ

FW 14 ママ バルデ

FW 19 リュドビク・アジョルク

控え

GK 30 グレゴワール クデルト

GK 50 N. Jauny

DF 3 A. Ndiaye

DF 25 J. Le Cardinal

MF 10 ロマン・デル・カスティージョ

MF 20 ピエーレ・レース・メル

MF 21 ロマン・フェーブル

FW 17 アブダラー シマ

FW 34 イブラヒム・サラー

監督

エリク ロイ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 34 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 Jacobo Ramón

DF 35 Raúl Asencio

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 16 エンドリッキ

FW 30 Gonzalo García

FW 47 Pol Fortuny

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります