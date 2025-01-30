[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](フィリップス・スタディオン)

※29:00開始

<出場メンバー>

[PSV]

先発

GK 1 ワルテル ベニテス

DF 2 リック・カルスドルプ

DF 4 A. Obispo

DF 17 Mauro Júnior

DF 18 オリヴィエ ボスカリ

MF 11 ヨハン・バカヨコ

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 28 T. Land

MF 34 I. Saibari

FW 14 リカルド・ペピ

FW 20 フース・ティル

控え

GK 16 J. Drommel

GK 24 N. Schiks

DF 36 W. Kuhn

DF 37 R. Ledezma

DF 39 A. Nagalo

MF 26 I. Babadi

MF 47 T. Abed

FW 9 ルーク・デ・ヨング

FW 21 C. Driouech

監督

ボスペーター

[リバプール]

先発

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

MF 53 ジェイムズ マッコネル

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 76 J. Danns

控え

GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 95 ハーヴィー デイヴィス

DF 65 A. Nallo

DF 77 ジェイムズ ノリス

MF 52 アイザック マバヤ

MF 68 K. Morrison

MF 80 タイラー モートン

MF 98 トレイモーリス ニョニ

FW 51 T. Koné-Doherty

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります