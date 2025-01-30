PSVvsリバプール スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](フィリップス・スタディオン)
※29:00開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル ベニテス
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 4 A. Obispo
DF 17 Mauro Júnior
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
MF 11 ヨハン・バカヨコ
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 28 T. Land
MF 34 I. Saibari
FW 14 リカルド・ペピ
FW 20 フース・ティル
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 36 W. Kuhn
DF 37 R. Ledezma
DF 39 A. Nagalo
MF 26 I. Babadi
MF 47 T. Abed
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 21 C. Driouech
監督
ボスペーター
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェイムズ マッコネル
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 76 J. Danns
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 65 A. Nallo
DF 77 ジェイムズ ノリス
MF 52 アイザック マバヤ
MF 68 K. Morrison
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 51 T. Koné-Doherty
監督
アルネ・スロット
※29:00開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル ベニテス
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 4 A. Obispo
DF 17 Mauro Júnior
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
MF 11 ヨハン・バカヨコ
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 28 T. Land
MF 34 I. Saibari
FW 14 リカルド・ペピ
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 36 W. Kuhn
DF 37 R. Ledezma
DF 39 A. Nagalo
MF 26 I. Babadi
MF 47 T. Abed
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 21 C. Driouech
監督
ボスペーター
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェイムズ マッコネル
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 76 J. Danns
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 65 A. Nallo
DF 77 ジェイムズ ノリス
MF 52 アイザック マバヤ
MF 68 K. Morrison
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 51 T. Koné-Doherty
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります