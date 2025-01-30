バルセロナvsアタランタ スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 25 フェデリコ・カッサ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
FW 48 ヴァンヤ・ヴラホヴィッチ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 25 フェデリコ・カッサ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
FW 48 ヴァンヤ・ヴラホヴィッチ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります