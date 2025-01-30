[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 2 パウ・クバルシ

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 23 セアド・コラシナツ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 13 エデルソン

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 16 ラウル・ベッラノーバ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ

FW 32 マテオ・レテギ

控え

GK 28 ルイ・パトリシオ

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

DF 2 ラファエル・トロイ

DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ

MF 7 フアン・クアドラード

MF 22 マッテオ・ルッジェーリ

MF 24 ラザール・サマルジッチ

MF 25 フェデリコ・カッサ

MF 27 マルコ・パレストラ

MF 44 マルコ・ブレシャニーニ

FW 10 ニコロ・ザニオーロ

FW 48 ヴァンヤ・ヴラホヴィッチ

監督

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります