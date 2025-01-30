インテルvsモナコ スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 49 G. De Pieri
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
監督
シモーネ・インザーギ
[モナコ]
先発
GK 1 ラドスワフ・マイェツキ
DF 2 バンデルソン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 13 クリスチャン・マウィッサ
DF 22 モハメド・サリス
MF 6 デニス・ザカリア
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 15 ラミン・カマラ
MF 18 南野拓実
FW 36 ブレール・エンボロ
控え
GK 16 フィリップ・ケーン
GK 50 ヤン・リエナール
DF 4 ジョルダン・テゼ
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 7 エリース・ベン・セギル
MF 27 クレパン ディアッタ
MF 28 M. Coulibaly
MF 42 S. Bouabré
MF 88 スングトゥ・マガサ
FW 41 L. Michal
監督
アディ・ヒュッター
※29:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 49 G. De Pieri
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
監督
シモーネ・インザーギ
[モナコ]
先発
GK 1 ラドスワフ・マイェツキ
DF 2 バンデルソン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 13 クリスチャン・マウィッサ
DF 22 モハメド・サリス
MF 6 デニス・ザカリア
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 15 ラミン・カマラ
MF 18 南野拓実
FW 36 ブレール・エンボロ
控え
GK 16 フィリップ・ケーン
GK 50 ヤン・リエナール
DF 4 ジョルダン・テゼ
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 7 エリース・ベン・セギル
MF 27 クレパン ディアッタ
MF 28 M. Coulibaly
MF 42 S. Bouabré
MF 88 スングトゥ・マガサ
FW 41 L. Michal
監督
アディ・ヒュッター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります