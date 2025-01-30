[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 A. Calligaris

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

DF 36 マッテオ・ダルミアン

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 49 G. De Pieri

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

監督

シモーネ・インザーギ

[モナコ]

先発

GK 1 ラドスワフ・マイェツキ

DF 2 バンデルソン

DF 5 ティロ・ケーラー

DF 13 クリスチャン・マウィッサ

DF 22 モハメド・サリス

MF 6 デニス・ザカリア

MF 10 アレクサンドル・ゴロビン

MF 11 マグネス・アクリウシェ

MF 15 ラミン・カマラ

MF 18 南野拓実

FW 36 ブレール・エンボロ

控え

GK 16 フィリップ・ケーン

GK 50 ヤン・リエナール

DF 4 ジョルダン・テゼ

DF 12 カイオ・エンヒキ

DF 20 カッソム・ワタラ

MF 7 エリース・ベン・セギル

MF 27 クレパン ディアッタ

MF 28 M. Coulibaly

MF 42 S. Bouabré

MF 88 スングトゥ・マガサ

FW 41 L. Michal

監督

アディ・ヒュッター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります