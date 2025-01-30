リールvsフェイエノールト スタメン発表
[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタッド ピエール=モロワ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 30 リュカ シュヴァリエ
DF 4 アレシャンドロ
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 18 バフォデ ディアキテ
DF 20 ミッチェル・バッカー
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 10 レミ カベラ
MF 11 O. Sahraoui
MF 17 N. Mukau
MF 32 A. Bouaddi
FW 27 モハメド バヨ
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 5 ガブリエル グドムンドソン
DF 35 I. Cossier
MF 7 H. Haraldsson
MF 29 イーサン・ムバッペ
FW 9 ジョナサン・デイビッド
FW 47 Y. Lachaab
監督
ジェネジオブルーノ
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 3 T. Beelen
MF 4 ファン・インボム
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 64 I. Ka
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
※29:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 30 リュカ シュヴァリエ
DF 4 アレシャンドロ
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 18 バフォデ ディアキテ
DF 20 ミッチェル・バッカー
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 10 レミ カベラ
MF 11 O. Sahraoui
MF 17 N. Mukau
MF 32 A. Bouaddi
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 5 ガブリエル グドムンドソン
DF 35 I. Cossier
MF 7 H. Haraldsson
MF 29 イーサン・ムバッペ
FW 9 ジョナサン・デイビッド
FW 47 Y. Lachaab
監督
ジェネジオブルーノ
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 3 T. Beelen
MF 4 ファン・インボム
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 64 I. Ka
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります