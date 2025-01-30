[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節](スタッド ピエール=モロワ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リール]

先発

GK 30 リュカ シュヴァリエ

DF 4 アレシャンドロ

DF 12 トーマス・ムニエ

DF 18 バフォデ ディアキテ

DF 20 ミッチェル・バッカー

MF 8 アンジェル・ゴメス

MF 10 レミ カベラ

MF 11 O. Sahraoui

MF 17 N. Mukau

MF 32 A. Bouaddi

FW 27 モハメド バヨ

控え

GK 1 ヴィト マンノーネ

GK 16 マルク=オレル カイヤール

DF 5 ガブリエル グドムンドソン

DF 35 I. Cossier

MF 7 H. Haraldsson

MF 29 イーサン・ムバッペ

FW 9 ジョナサン・デイビッド

FW 47 Y. Lachaab

監督

ジェネジオブルーノ

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 3 T. Beelen

MF 4 ファン・インボム

MF 14 Igor Paixão

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

GK 64 I. Ka

DF 15 F. González

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 20 J. Mitchell

MF 24 G. Zechiël

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります