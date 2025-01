YOASOBI、MAISONdesら出演のイベント『Echoes Baa』が新都市型フェス『CENTRAL』内で開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Echoes Baa』は、4月5・6日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催!

4月4~6日に横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』内で、2024年9月に設立されたマネジメント&レーベル「Echoes」がキュレーションするイベント『Echoes Baa』(読み:エコーズバー)が横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催される。

『Echoes Baa』は、4月5・6日に開催。YOASOBI、MAISONdes、Aoooら所属アーティスト、注目のニューカマー、その他豪華ゲストのライブパフォーマンスに加え、様々なクリエイティブで表現される新しいエンタテインメントを体験できる2日間となる。

第1弾出演アーティストとして4月5日公演にYOASOBI、MAISONdes、NOMELON NOLEMON、6日公演にYOASOBI、Aooo、そしてスペシャルゲストとしてFRUITS ZIPPERが出演することも発表された。

チケットは、1月31日から販売開始。詳細は、『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』公式サイト内特設ページでアナウンスされる。

イベント情報

『Echoes Baa』

04/05(土)神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

出演:YOASOBI、MAISONdes、NOMELON NOLEMON and more

04/06(日)神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

出演:YOASOBI、Aooo、FRUITS ZIPPER(Special Guest)and more

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』

04/04(金)神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

04/05(土)神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

04/07(日)神奈川・Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

『Echoes Baa』チケット情報はこちら

https://central-fest.com/tickets/

『Echoes Baa』詳細はこちら

https://central-fest.com/echoesbaa/

Echoes OFFICIAL SITE

https://echoes-label.com