³áÍµµ®¡¢Ï¯ÆÉ·à¤Ç¾¯Ç¯Ìò¤Ë¶ì¾Ð¡Öº£Ç¯¤Ç40¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡¡ÃçÎÉ¤·¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¶Ã¤¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤È9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥ß¥é¥ÎºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¥Î¥µ¥«¥é¥Ü Reading Echoes¡ØFiend/Friend in 20faces¡Ù¥²¥Í¥×¥íÁ°°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û»³»û¹¨°ì¡¢°æ¾åÏÂÉ§¡Ä¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡ª
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿äÍý¾®Àâ¤ÎÁÄ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ÎºîÉÊ¡¢¡Ø¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÂè1ºî¡Ø²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ»°ÂçÃµÄå¤Î1¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº¡×¤È¡¢¤½¤ÎÄï»Ò¤Î¡Ö¾®ÎÓË§Íº¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌÀÃÒ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç²øÅð¤Î¡Ö²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Î¥µ¥«¥é¥Ü½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ©Âå¤ÎÂçÅ¥ËÀ¤ÇÊÑÁõ¤ÎÌ¾¿Í¡¢¡Ö²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¡×¤Î±óÆ£Ê¿µÈÌò¤ò»³»û¹¨°ì¤È»³¸ý¾¡Ê¿¤¬W ¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾ÃµÄå¤ÎÌÀÃÒ¾®¸ÞÏºÌò¤Ë°æ¾åÏÂÉ§¤ÈÂçÄÍÌÀÉ×¤¬W¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀÃÒ¤ÎÍ¥½¨¤Ê½õ¼ê¤Î¾®ÎÓË§ÍºÌò¤Ë³á¡£º´µ×´Ö¤Ï¤ª¿Í¹¥¤·¤ÇÎÞ¤â¤í¤¯¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¤·Ù´±¡¦ÎÛÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡³á¤¬±é¤¸¤ë¾®ÎÓ¤Ï11ºÐÁ°¸å¤Î¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡Ö°áÁõ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº´µ×´Ö¤«¤é¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç40¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë³á¡£¡Ö¤¨¡¼¡ª¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯º´µ×´Ö¤Ë¡¢³á¤Ï¡Ö¤½¤³¤âÀ¼Í¥¡¢Ï¯ÆÉ·à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë³Àº¬¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û»³»û¹¨°ì¡¢°æ¾åÏÂÉ§¡Ä¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡ª
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿äÍý¾®Àâ¤ÎÁÄ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ÎºîÉÊ¡¢¡Ø¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÂè1ºî¡Ø²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ»°ÂçÃµÄå¤Î1¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº¡×¤È¡¢¤½¤ÎÄï»Ò¤Î¡Ö¾®ÎÓË§Íº¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌÀÃÒ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç²øÅð¤Î¡Ö²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Î¥µ¥«¥é¥Ü½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³á¤¬±é¤¸¤ë¾®ÎÓ¤Ï11ºÐÁ°¸å¤Î¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡Ö°áÁõ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº´µ×´Ö¤«¤é¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç40¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë³á¡£¡Ö¤¨¡¼¡ª¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯º´µ×´Ö¤Ë¡¢³á¤Ï¡Ö¤½¤³¤âÀ¼Í¥¡¢Ï¯ÆÉ·à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë³Àº¬¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£