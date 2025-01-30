■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6721) ウインテスト　 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ　　　 東証プライム
(1407) ウエストＨＤ　 東証スタンダード
(278A) テラドローン　 東証グロース
(219A) ハートシード　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ　　　 東証プライム
(8136) サンリオ　　　 東証プライム
(6954) ファナック　　 東証プライム
(3922) ＰＲＴＩＭＥ　 東証プライム
(5461) 中部鋼鈑　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS