＜個人投資家の予想＞ 01月30日 03時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6721) ウインテスト 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(219A) ハートシード 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(8136) サンリオ 東証プライム
(6954) ファナック 東証プライム
(3922) ＰＲＴＩＭＥ 東証プライム
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6721) ウインテスト 東証スタンダード
(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(219A) ハートシード 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4676) フジＨＤ 東証プライム
(8136) サンリオ 東証プライム
(6954) ファナック 東証プライム
(3922) ＰＲＴＩＭＥ 東証プライム
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム
出所：MINKABU PRESS