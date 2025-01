SARD UNDERGROUNDが1月29日、神野友亜ソロ体制初の新曲「I still believe」を配信リリースした。これにともなってミュージックビデオが公開となったほか、同楽曲がTBS『よるのブランチ』2月・3月エンディングテーマとして2月5日からオンエアされることが決定した。「I still believe」は、3人体制ラストとなった5周年ツアー終了後に制作を開始した応援ソングだ。“それぞれが悩んで考え抜いて決めた選択に正解不正解はなく、お互いの決断を信じて、自分と相手それぞれの幸せを願い、前に向かっていこう”というメッセージが込められた。

■3rdデジタルシングル「I still believe」

2025年1月29日配信開始

配信リンク:https://sardunderground.lnk.to/i_still_believe

※TBS『よるのブランチ』2月・3月エンディングテーマ

作詞:神野友亜

作曲:大野愛果

編曲:麻井寛史



▶「I still believe」SNS参加企画詳細

https://sard-underground.jp/news/20250129.html



■5周年記念LIVE Blu-ray『SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2024 [tear drops]』

2025年3月19日発売

GZXA-8045 6,600円 (税込)

▶LIVE (約143分)

01. 私と恋をしてください

02. マイ フレンド [tribute 2024]★

03. 突然 [tribute 2024] ★

04. 星の光

05. こんなにそばに居るのに ★

06. 愛は暗闇の中で [tribute 2024] ★

07. GOOD DAY ★

08. 夏の終わりに…

09. フタリシズカ

10. sanae

11. 心を開いて Acoustic ver. ★

12. かけがえのないもの Acoustic ver. ★

13. 琵琶湖大橋

14. 夢で逢いましょう

15. 空っぽの心

16. 擦り傷だらけの純情

17. 涙色で

18. イチゴジャム

19. DAN DAN 心魅かれてく [tribute 2024]★

20. 負けないで [tribute 2024] ★

encore

en1. 君に逢いたくなったら… ★

en2. Get U’re Dream ★

(★)ZARDカバー

▶メイキング (約37分)



■全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025>

▼ライブハウスツアー

6月21日(土) 香川・festhalle

6月29日(日) 宮城・仙台Rensa

7月05日(土) 愛知・DIAMOND HALL

7月12日(土) 福岡・DRUM LOGOS

7月20日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24



▼ホールツアー

【大阪公演】

8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

【東京公演】

9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day



歌詞に綴られた“幸せになろう”は神野自身がよく使う言葉であり、脱退する杉岡、坂本にも実際に伝えた大切な言葉でもある。「I still believe」リリースを記念して、その“幸せになろう”をキーワードにしたSNSのプレゼント企画も実施している。SARD UNDERGROUNDは2025年夏、全国5ヵ所のライブハウスツアーに加え、東京と大阪での初ホール2days公演<SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025>を開催する。ホールツアーは各会場、ZARDのカバー楽曲のみで構成されるday1“ZARD tribute楽曲 only day”と、SARD UNDERGROUNDのオリジナル楽曲のみで構成されるday2“オリジナル楽曲 only day”の2days開催となる。