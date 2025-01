【ハリー・ポッター HONEYDUKES ファッションリングコレクション】2月 発売予定価格:1回300円

「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」イメージ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ハリー・ポッター HONEYDUKES ファッションリングコレクション」を2月に発売する。価格は1回300円。

本商品は、「ハリー・ポッター」シリーズに登場する菓子店「HONEYDUKES」のスイーツをファッションリングとして立体化したもの。「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」、「蛙チョコレート」、「蛙チョコレートパッケージ」、「ナメクジゼリー」の4種類がラインナップされている。

【ラインナップ】

「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」

「蛙チョコレート」

「蛙チョコレートパッケージ」

「ナメクジゼリー」

【ハリー・ポッター HONEYDUKES ファッションリングコレクション】

サイズ:本体 約30~40mm

材質:本体 PVC

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s25)