「ポケポケ」、新パック「時空の激闘」が本日1月30日実装
【拡張パック「時空の激闘」】
1月30日 実装予定
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
1月30日 実装予定
ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）において、新たなテーマ拡張パック「時空の激闘」を本日1月30日に実装する。
「時空の激闘」では「時空の激闘 ディアルガ」「時空の激闘 パルキア」2つの新拡張パックが展開され、「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」に登場する、伝説のポケモン・ディアルガ、パルキアをはじめとしたポケモンが多数収録されている。
収録カードには「ディアルガex」、「パルキアex」をはじめ、「ナエトル」、「ヒコザル」、「ポッチャマ」、「ルカリオ」などが収録される。
その他、新たなコレクションファイルやコレクションボードが追加される。【【公式】『ポケポケ』拡張パック「時空の激闘」】
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) January 23, 2025
拡張パック「時空の激闘」
1月30日（木）登場
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