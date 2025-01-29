＜個人投資家の予想＞ 01月29日 23時 ＜個人投資家の予想＞ 01月29日 23時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6721) ウインテスト 東証スタンダード

(7599) ＩＤＯＭ 東証プライム

(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード

(278A) テラドローン 東証グロース

(219A) ハートシード 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4676) フジＨＤ 東証プライム

(8136) サンリオ 東証プライム

(3922) ＰＲＴＩＭＥ 東証プライム

(5461) 中部鋼鈑 東証プライム

(9404) 日テレＨＤ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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