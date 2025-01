おまかせコース15,000円！ 人気割烹出身の大将とオーナーによる、コスパ最強の寿司と一品料理（東京・水天宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は下町風情たっぷりの日本橋浜町エリアにオープンした寿司割烹。熟練した技が光る繊細な寿司と、旬の食材を凝らした和食のおまかせコースを楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

浜町 えぐち(東京・水天宮前)

外観 写真:お店から

2024年9月17日、水天宮前駅から徒歩約5分のところに、寿司屋「浜町 えぐち」がオープンしました。日本橋浜町のまちづくりの一環として、築58年の木造古民家をリノベーションした雰囲気のある新店です。

江口照美氏 写真:お店から

手がけるのは、同エリアで人気のうどん割烹「谷や 和」。同店で腕を磨いてきた大将と、名店出身のオーナーがタッグを組み、寿司と一品料理のコースを提供します。

大将の江口照美氏は、福岡で16歳から寿司職人の道へ進みました。15年の修業を積んだ後、「谷や 和」へ合流。オーナーの坪沼洋介氏は、大学卒業後、専門学校で料理の基礎を学び、「赤坂 菊乃井」の門を叩き、2019年より「谷や 和」の料理長へ。

大間まぐろ 写真:お店から

店内のメニューは、おまかせコース(15,000円)のみ。握り12貫をメインに、その日の仕入れや季節に応じてオススメの素材を用いた料理7品、〆のそうめんや水物までついた満足感たっぷりの内容です。

毛ガニ土佐酢ジュレ 写真:お店から

コースの前半に提供される、珠玉の一品料理たち。旬の魚介や野菜を中心に和食の真髄を究めた品々のオンパレード。全国津々浦々の作家から取り寄せた器と盛り付けで、一皿ごとに目でも舌でも楽しませてくれるメニューが並びます。

季節の日本酒 写真:お店から

季節ごとに仕入れる日本酒のラインアップ(1合1,500円〜)は、大将自らが選んだ、こだわりの銘柄です。

内観 写真:お店から

店内には、檜の香りがほのかに漂う8席のカウンター席があり、落ち着いた空間で、コストパフォーマンスの高いコース料理を楽しめる寿司割烹。ゆっくりと食事を楽しみたいとき、肩肘張らずにおいしいものが食べたいとき、大切な人と訪れたくなる新店です。

食べログレビュアーのコメント

鯵 出典:痩せたいけど食べたいのさん

『握りは最近の流行りと違う!

赤酢が聞いたソフトなシャリが多い中

こちらはお米が若干硬め。

握り方はもちろんソフトですが

粒感がしっかり感じられる、

噛み締めて食べるような感じ、

そして噛むほど魚の旨味も感じる。

握りは鯵が面白かったな

肉厚な鯵とシャリの間には生姜と九条ネギ、

この香りもまたいいんだわ!』(痩せたいけど食べたいのさん)

鰆の西京焼き 出典:ごろまさん

『鮨屋のつまみらしさはありつつも、日本料理店のお料理という雰囲気があります。

鰆の西京焼きがつまみの優勝かなと思います。

甘目の上品なお味噌を薄く塗って、焦げないように丁寧に焼かれた鰆。

中はほんのりレア目で火入れ良いです。

薬味との相性も良く、西京焼きというと味噌の味を強く感じてしまうので特に好物ではない私ですが、舌鼓を打ちました。

1.5万円というとコスパ鮨と高級鮨の境目くらいになると庶民の私は考えていますが、このディナー価格でこのレベルを実現できるお店は少ないと思います』(ごろまさん)

※価格は税込・サービス料別

<店舗情報>◆浜町 えぐち住所 : 東京都中央区日本橋浜町3-26-11TEL : 050-5594-5392

文:斎藤亜希

