¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¾¾ÅÄ¼¡À¸»á¤Î°¦¼Ö¡Ö180SX¡×¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ª ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¢¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«
¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥Ç¥â¥«¡¼¤ÇÂÎ¸³
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï2025Ç¯1·î29Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡Ë¤ÇÆ±Ç¯2·î7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè28²ó Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¤«¤éÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Ä¤â¿ôÂ¿¤¯½ÐÉÊ¡£¡Ö¥ª¥â¥í¥¤ ¥¢¥·¥¿ ¥à¥²¥ó¥À¥¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ê¥Ó¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª ¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë
¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡×¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¡×¡Ö³Ú¥Ê¥Ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤äºÇ¿·¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ö¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÄó°Æ¡£¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥Ç¥â¥«¡¼¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄ¼¡À¸»á¤Î°¦¼Ö¡¢Æü»º¡Ö180SX¡×¤âÅ¸¼¨¤·¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡×¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¥Ö¡¼¥¹¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢1¹æ´Û¡Ö1-B15¡×¤Ç¡¢¾¾ÅÄ»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï2·î9Æü¤Î14»þ¡Á15»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£